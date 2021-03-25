2023'e kadar Türkiye genelinde 1,6 milyar fidan toprakla buluşacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde 2023'e kadar 1,6 milyar fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Karacabey, Orman Haftası dolayısıyla kurumun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 1971 yılında 21 Mart tarihini Dünya Ormancılık Günü ilan ettiğini belirten Karacabey, 1975'ten beri Türkiye'de de bu günün kutlandığını, 21-26 Mart'ın da Orman Haftası olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Karacabey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu etkinlikler düzenleyemediklerini hatırlatarak, orman bilincinin artırılmasına yönelik olarak 28 bölge müdürlüğü ile bazı illerde, eğitim kurumları öncülüğünde çeşitli fidan dikimi ve dağıtımı programları yaptıklarını söyledi.

REKLAM

ORMAN VARSA HAYAT VARDIR

Ormanların değerinin, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin artmasıyla çok daha fazla anlaşıldığına işaret eden Karacabey, şöyle konuştu:

"Ormanlar bir ülkenin, bir milletin malı değil tüm dünyanın ortak değeri haline geldi. Bugün, temiz, solunabilir havanın ve içilebilir suyun en önemli depo kaynağıdır. Ormanlar azaldıkça, kaliteli, solunabilir havamız ve içilebilir sularımız da azalmaktadır. Orman varsa hayat vardır. Bu neden ormana ve doğaya adanmış her gün ve hafta toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşımaktadır."

SON 20 YILDA ARTIŞ VAR

Karacabey, dünya genelinde orman varlığının sürekli azaldığına ilişkin bir algı olduğunu ancak Türkiye'de bunu tersine çevirdiklerini belirterek, son 20 yılda ormanlık alan varlığını 2,1 milyon hektar artırdıklarını bildirdi.

REKLAM

Yıllar itibarıyla bakıldığında özellikle 1999'dan sonra orman varlığında olağanüstü bir artış sağlandığını dile getiren Karacabey, orman varlığının, ağaçlandırma, erozyonla mücadele, rehabilitasyon çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her sene düzenli olarak arttığını ifade etti.

Türkiye'nin bu başarısının FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporuyla da tescillendiğini bildiren Karacabey, rapora göre ülkelerin orman varlığı açısından yapılan sıralamada Türkiye'nin 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini söyledi.

5,4 MİLYAR FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Karacabey, orman varlığını ülke çapında artırmak ve yarınların bugünden daha iyi olması için gayret gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

REKLAM

"Şu an 22,9 milyon hektar orman alanımız var, ülkemizin yüzde 29,4'ü ormanlarla kaplı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda 2023'e kadar ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kaplı hale getireceğiz ve son 20 yıllık periyotta dünya nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Biz şu ana kadar 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduk, gelecek 2,5 yıl içinde de 1,6 milyarlık kısmını tamamlayacağız. Bunun için bütün fizibilite çalışmalarımızı tamamladık."