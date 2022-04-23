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Hayat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor En mutlu gün
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor: En mutlu gün

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır sönük geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene coşkuyla kutlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor: En mutlu gün
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl en coşkulu kutlamalara sahne oluyor. Okullarda düzenlenen törenlerde çocuklar çeşitli oyunlar oynarken minikler, yüzlerce ücretsiz etkinliklerden birinde gününü bayram etti.

ETKİNLİKTEN ETKİNLİĞE KOŞTULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bayram dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. TRT Çocuk tarafından hazırlanan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas sinema gösterimi yapıldı. Özel ışık gösterilerinin yer aldığı programda, misafir çocuklar, palyaçoyla birlikte balon yapma, yüz boyama ve dans etkinlikleriyle renkli dakikalar geçirdi.

Muğla’daki 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda düzenlenen 23 Nisan geleneksel çocuk oyunları ve uçurtma şenliğinde gökyüzü renklendi. Sivas’ta jandarma ekipleri de bir köydeki okulda düzenledikleri programla çocukların bayramını kutlayıp oyunlarına eşlik etti. Bursa’da da bir grup öğrenci, onkoloji hastanesinin duvarına iple tırmanıp odalarından çıkamayan çocuk hastalara hediyeler verdi.

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