​3. Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması Ödül Töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ödül Törenine, Eyüpsultan Belediye Başkan Yarımcıları Zekeriya Yıldız, Cevdet Yıldız, İsmail Uysal, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, derneğin 12 yılı aşkın süre zarfında Kudüs’ün içinde bulunduğu durumu gerek ülkemiz gerekse dünyanın çok sayıda ülkesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle duyurmaya çalıştıklarını belirterek, dünya Müslümanlarının Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya her zamankinden daha çok sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

38 ÜLKE, 263 KATILIMCI, 726 ESER

Muhammet Demirci, sanatın dilinin kullanarak insan hakları bağlamında da Kudüs’ü gündeme getirmeyi amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın yaşamış olduğu tutsaklığı, Kudüslülerin baskı ve zulüm karşısında 102 yıldır süren onurlu direnişinin sesini karikatür sanatı aracılığıyla tüm dünyanın gündemine taşımaya çalıştık. 38 ülkeden farklı din, dil ve ırklardan 263 katılımcı 726 eser gönderdi. Sanatçılarımız kendi bakış açılarıyla Kudüs’te yaşanılan işgali resmetmeye çalıştı. Romanya, Endonezya, Fas, Suriye, İran ve ülkemizden seçkin karikatüristlerin jüri üyeliği yaptığı yarışmada bugün dereceye giren eserlerin ödüllerini vereceğiz.”

AMERİKA, İSRAİL SONRASI ORTADOĞU’NUN PLANLARINI YAPIYOR

“Biz inanıyoruz ki Kudüs bir gün özgür olacak. Bize düşen, Kudüs özgürlüğüne kavuşurken nerede durduğumuz. Kenarda kalıp seyirci mi olacağız, özgürlük mücadelesinin bir ferdi mi olacağız. Bir Selahaddin beklemeyecek, her birimiz bir Selahaddin Eyyübi olacağız. Geçtiğimiz günlerde Amerika’da bir araştırma yapıldı. Devlet 70 milyon dolar bütçe ayırarak 16 ayrı Araştırma merkeziyle bir rapor hazırladı. Raporun özeti ‘İsrail sonrası Ortadoğu’. Bugün batı İsrail’in sonunun geldiğine inanıyor. Bizlerde ise ümitsizlik hakim. İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine yaptığı planların çok azı gerçekleşebildi. Siyonist işgal devletini görümüzde çok fazla büyütüyoruz. Bizim paramparça oluşumuzdan güç alan bir yapıyı ancak bir ve beraber olursak bertaraf edebiliriz. İsrail zelil olmaya mahkûmdur.”

FİLİSTİNLİLER, ÖZGÜR KUDÜS’E OLAN İNANÇLARINI KAYBETMİYORLAR

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız’da yaptığı konuşmada Karikatür Yarışmasına ev sahipliği yapma imkanı sunduğu için Mirasımız Derneği’ne teşekkürlerini iletti.

Zekeriya Yıldız, yaptığı konuşmada bir baba olarak El Halil Şehrinde yaşadığı hatırasını salondakilerle paylaştı.; “üç sene önce Hariciyemiz nezaretinde El Halil bölgesinde iki ay kaldık. İki ay boyunca tedirgin ve ürken durduk. Bu süre zarfında her gün haberlere olaylar yansıyor, her an her şey hercümerç gibiydi. El Halil’de babaları İsrail askerlerince öldürülmüş 5 çocuklu bir ailenin iki göz evini ziyaret ederek kardeş aile olduk ve hala irtibatımız devam ediyor. Şartlar inanılmaz ağır ve o şartlar altında özgür bir Kudüs hayal etmek çok zor gibi görülüyordu. Aileyle konuştuğumuzda Kudüs’ün özgür günlerine kavuşacağına olan inançlarını asla kaybetmediklerini gördük. Onların da selamını iletmiş olayım.”

Ödül töreninde selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal’da, Mirasımız Derneği’ne Kudüs özelinde yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

BİRİNCİ HIRVATİSTAN, İKİNCİ TÜRKİYE’DEN

Yarışmanın Jüri Üyeliklerinin Romanya’dan Doru Axinte, Endonezya’dan Jitet Kustana, Fas’tan Naji Benaji, Suriye’den Yaser Ahmad, İran’dan Nahid Maghsoudi, Tükrkiye’den Murat Yılmaz ve Ahmet Altay yaptı.

3. Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışmasında dereceye girenlerse şu şekilde;

1.lik ödülü – Mojmir Mihatov (Hırvatistan)

2.lik ödülü - Ahmet Özalp (Türkiye)

3.lik ödülü - Ehsan Cheraghi Iranshahı (İran)

Selâhaddin Eyyubi özel ödülü – Önder Önerbay

Abdulhamid Han özel ödülü – Hamit Gış

Naci El Ali özel ödülü - İrem Erekinci

Prof. Dr. Necmettin Erbakan özel ödülü - Gülcan Yıldız

Mirasımız Derneği özel ödülü - Esile Altunışık