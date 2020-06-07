43 sanatçı 7 tepeli İstanbul: Pandemi günlerine sanatçı bakışı

Farklı coğrafyalardan çekilmiş onlarca görüntü arasında en etkileyici olanları İstanbul’da çekilenler. Bu kareler tarihe not olarak da takip edilebilir. Sergide pandemi günlerini karantinada geçiren İstanbul’un kaos ve gürültüden arınmış şehrin saf halini sunuyor.

Sosyal etkileşimle birlikte yeni sanat işlerinin de seyreldiği günümüzde çeşitli dijital platformlarda dört duvar yıkılıyor. Sanatı salgına teslim etmeyen İstanbul Modern, farklı kuşaklardan 43 sanatçının pandemi günlerinde ortaya çıkardıkları yeni çalışmaları çevrimiçi bir sergiyle sunuyor. “Pandemi Günlerinde Fotoğraf” adlı toplam, 15 Kasım’a kadar müzenin internet sitesinde görülebilir.

YENİ TANIMLAR VE ESKİ SORULAR

Her şeyin yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyduğunu savunanlar, geleceğe endişeyle bakanlar, evde geçen zamanın büyük bir aydınlanma sağladığını düşünenler, koyunlar, köpekler, pencereler, gölgeler... Her kare farklı bir fikri, duyguyu, bakışı ve düşünceyi işaret ediyor. Fotoğraflar merasimlerin kıymetini, doğanın serbestliğini hatırlatıyor, kapalı işyerlerini, şehre şaşkın bakan kuşları, aylardır koltukta yaşayanları bir araya getiriyor.

Begüm Yamanlar’ın İsimsiz çalışmasındaki metin de karantina günleri hakkında ipucu veriyor: “Işık gün içindeki hareketiyle odalar içinde nasıl dolaşır? Girintilerde toplanan karanlığı nasıl dağıtır? Dolaşırken hareketsiz nesneleri hangi renklerle görünür hale getirir? Ne zaman hareketli gölgelere çevirir? Bu fotoğraf parçaları, ışık ve gölge arasındaki gelgitin izlenebildiği muazzam oyalanma zamanlarından, günden kalanlar.”

KESKİN BİR MUAMMA

Hayatın farklı açılardan anlamaya çalıştığımız, yaşayarak keşfettiğimiz bugünlerin panzehirlerinden biri de sanat. “Pandemi Günlerinde Fotoğraf” sergisi, keskin bir muammanın tam ortasından geleceğe el uzatıyor. Görünen ve hissedilen her şeyden çıkartacağımız anlamlar, gelecek kuşaklara bir kılavuz olacaktır. Salgın günleri geçecek, duygular ve yaşananlar unutulacak belki ama bu fotoğraflar karantina günlerini ölümsüz kılacak.

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Şimdi’ye tanıklığın ötesinde geleceğe güçlü bir imge bırakmayı deneyen sanatçılar arasında Yasin Akgül, Merih Akoğul, Burcu Aksoy, Coşkun Aral, Ani Çelik Arevyan, Barbara ve Zafer Baran, Kerem Ozan Bayraktar, Dilan Bozyel, Halûk Çobanoğlu, Yusuf Darıyerli, Yonca Karakaş, İzzet Keribar, Sıtkı Kösemen, Aslı Narin, Ömer Orhun, Jochen Proehl, Ozan Sağdıç, Ahmet Sel, Deniz Ezgi Sürek, Tahir Ün, Lale Tara, Begüm Yamanlar, Pınar Yolaçan bulunuyor.

Kelimeler imajlarla birleşti

Çevrimiçi sergideki her fotoğrafın yanında eser sahiplerinin çalışmalarını anlattıkları birer metin yer alıyor. Kelimeler imajlarla birleştiğinde sanatın artan kuvveti hissediliyor. Halûk Çobanoğlu’nun İzolasyon adlı çalışmasına eşlik eden satırlar şöyle: “Bugün uzak bir geçmişte kaldığı düşünülen kriz, tecrit ya da izolasyon, kapatılma, inziva kavramlarının hayatımızda tekrar ve kalıcı olarak belirivermesi durumu ile karşı karşıyayız. Kanımca herkesin hem kişisel hem de toplumsal olarak kendi Pinokyo’su olabildiği ‘tatlı’ dönem artık sona eriyor.”