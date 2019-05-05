Yerel Seçim 2019
Hayat 49 yıldır zihinsel engelli ve yatalak oğluna bakıyor
AKTÜEL

49 yıldır zihinsel engelli ve yatalak oğluna bakıyor

Muğla'da çekilen 'Dondurmak Gaymak' filminde de rol alan 80 yaşındaki Sultan Tolga, 2 yaşındayken yapılan iğne sonrası beyin felci geçirdiğini belirttiği zihinsel engelli ve yatalak oğluna 49 yıldır usanmadan bakıyor. Oğlu 51 yaşındaki Şevket Tolga'yı elleriyle besleyerek tüm bakımlarını yapan Tolga, bir annenin evladı için yapabileceği fedakarlığın simgesi oldu.

Haber Merkezi DHA
80 yaşındaki Sultan Tolga ve zihinsel engelli oğlu Şevket Tolga.
80 yaşındaki Sultan Tolga ve zihinsel engelli oğlu Şevket Tolga.

Türkiye'de herkes Muğlalı Sultan Tolga'yı, 'Dondurmak Gaymak' sinema filminde 'Çoban Teyze' rolünde ettiği küfürlerle tanıdı. Hiçbir sıkıntısını belli etmeyen Sultan ninenin bilinmeyen yönü ise zihinsel engelli ve yatalak oğluna 49 yıldır gözü gibi bakması. Menteşe ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Sultan Tolga, 24 yıl önce eşini, 17 yıl önce ise arı sokması oğlunu kaybetti.

Yaşlı kadın, kızının evlenmesi üzerine, 2 yaşında yapılan yanlış iğne sonucu beyin felci geçiren engelli oğlu Şevket ile baş başa kadı. Yüzünden gülümseme eksik olmayan ve hayata küsmeyen Sultan nine, ilerleyen yaşına rağmen yatalak evladının sabah kahvaltısını yaptırıp, öğle ve akşam yemeği yediriyor.

Tek isteği bahçe duvarının tamiri

Bağımsız derme çatma 2 odalı bir evde oğlunu elleriyle besleyen Sultan Tolga, şu şekilde açıklama yaptı:

  • "Çocukluğumdan beri fakirlik içinde büyüdüm. Hep mısır ekmeği yedik. Evlendikten sonra buğday ekmeğini gördüm. Kimsenin malında gözüm yok. Bu yaşıma geldim, elimi uzatıp bir şey almadım. Oğluma bakmaya mecburum. Doğarken iyi, bakarken zor olmamalı. Allah bana güç versin, ben ona bakarım. Bir yanlış iğne çocuğumu mahvetti.
  • Dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin elimden tuttu ve bana iş verdi. Yüzümün akıyla ekmeğimi kazandım. Yüz karası yapsaydım hayatta kimsenin yüzüne bakamazdım. Aldığım emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Kimseye boyun eğmiyorum. Kuru ekmek ve soğan yiyeyim yeter ki ağzımın tadı bozulmasın."

Sultan nine, evinin bahçe duvarının yıkıldığını ve bir an önce yaptırılması için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı
FOTOĞRAF 10
Title
Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, bir kez daha alkışları topladı.
Title
Stüdyoya çiçeklerle gelen Engin Altan Düzyatan’ı Hülya Koçyiğit “Biricik evladım hoş geldin” diyerek karşıladı. Yoğun set programı nedeniyle programlara çıkamadığını belirten Düzyatan, Koçyiğit’in çağrısını kıramadığını belirtirken, ikilinin sohbetine adeta zaman yetmedi.
Title
Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Düzyatan, şunları söyledi:
Title
Vahşi doğa fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum. 'Sen de Tanık Ol' sergisiyle Afrika'da 15 bin kişiye sürdürülebilir temiz su kaynağı sağladık. Elimden geldiği kadar, karınca misali yardımcı olmaya çalışıyorum.
Title
Hülya Koçyiğit, TRT 2'deki Film Gibi Hayatlar programında damadı Düzyatan'ı ağırladı.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı
Engin Altan Düzyatan'ın yardım eli Afrika'ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı.
KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.