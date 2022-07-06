500 kez hastanelik oldu: Gülerken ya da ağlarken ölebilir

Dünyadaki birçok insan ölümcül hastalıklarla mücadele ediyor. İngiliz Paralimpik Jimnastikçi 27 yaşındaki Natasha Coates de terlemeden gülmeye kadar her şeyin ölümcül bir alerjik reaksiyonu tetikleyebileceği nadir hastalığa sahip. Öyle ki Natasha 20 yaşındayken kendi cenazesini bile planladı.

'GÜÇLÜ DUYGULARA ALERJİM VAR'

İngiltere'de yaşayan Natasha onu her an öldürebilecek olan alerjisiyle ilgili detayları ve aldığı önemleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Paylaştığı videolarda Natasha, alerjisi ile ilgili şunları söyledi:

"Güçlü duygulara alerjim var. Gülmem, ağlamam, üzgün veya stresli olmam da dahil olmak üzere vücudumda meydana gelen herhangi bir değişiklik kimyasal reaksiyona neden olabilir."

Mutlu bir akşam geçirirken neredeyse öleceği anı, "Dilim ve boğazım şiştiğinde gülüyorduk" diyerek aktaran Natasha, "Bir arkadaşım ambulans çağırdı, diğeri ise boğulmamı durdurmak için EpiPen'imi kullanmama yardım etti. Saçımı okşadılar, yoğun bakıma alınmadan önce bilincimi kaybedeceğimi bildikleri için iyi olacağımı söylediler. Dışarıda geçirdiğim bir gecenin sonu böyle bitti" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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'BUGÜN İYİ GELEN YARIN ÖLDÜREBİLİYOR'

Natasha Coates, hayatını altüst eden alerjik tepkilerle ilk olarak çocukken karşılaştı. Yiyeceklere karşı verdiği garip tepkileri ailesi başlangıçta görmezlikten geldi, ta ki 18 yaşında ilk anafilaktik şokunu yaşayana kadar. Alerjik reaksiyondan dolayı vücudunun taşlaştığını söyleyen genç atlet, "Aniden titredim, başım döndü ve nefes almakta zorlandım. Halka açık, büyük bir etkinlikteydim. Polis eşliğinde hastaneye kaldırıldım" dedi.

Onu acillik eden sayısız alerjik tepkiden iki yıl sonra Natasha'ya MCAS (Mast Hücre Aktivasyon Sendromu) teşhisi kondu. Bu teşhisten sonra hayat onun için cehenneme döndü. Genç kız hastalığı hakkında, "Vücut spreylerine, temizlik ürünlerine ve kokulu mumlara alerjim var. Yemek yemek ise biraz Rus ruleti oynamaya benziyor" diye konuştu.

Başlangıçta kendini rahatsız eden besinleri anlamaya çalışan Natasha, "Bugün iyi gelen bir yiyecek yarın bende alerjik reaksiyona neden olabilir" diye ekledi. Bu nedenle bir müddet sonra sadece tavuk, patates ve brokoliyle beslenmeye başladı. Ancak bu çaba da boşunaydı çünkü yiyecekleri sindirirken salınan kimyasallar nedeniyle bazen ne yediği değil, anafilaksiyi tetikleyen sindirim süreci yaşadıklarında etkiliydi.

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500'DEN FAZLA KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Milliyet'teki habere göre Natasha Coates'un vücudundaki hücreler aşırı duyarlı olduğundan yiyecek, egzersiz, yüksek ısı veya bir böcek tarafından ısırılma gibi en basit durumlarda bile vücudu gereğinden fazla kimyasal salgılıyor. Bu durum da Natasha'nın nefes almasını engelleyen anafilaktik şoka sokuyor. Bu sebeple genç atlet 500'den fazla kez hastaneye kaldırıldı.

MCAS ile yaşamayı 'saatli bomba'ya benzeten genç kadın şöyle konuştu:

"Hangi tepkinin benim sonum olacağını düşünmek ailem için korkutucu. Bu sebeple cenazemi 20 yaşında planladım. Bunun normal olmadığını biliyorum."

'KENDİMİ HAYATTA TUTMAK TAM ZAMANLI BİR İŞ'

"Egzersiz yaparken beynimde salınan kimyasallar bazen dirseklerimden dizlerime kadar ne kadar şiddetli hareketler yaptığımı algılamamı engelliyor. Bu da yaralanmama, sonrasında da şok geçirmeme sebep olabiliyor. 2019'da dizime ciddi şekilde zarar verdim ve anafilaksi yaşadım" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen tek başına yaşamayı tercih eden genç kadın kendini hayatta tutmanın tam zamanlı bir iş olduğunu söyleyerek, "Bazı şeylerden kaçınmam gerekiyor. Menüleri önceden inceliyorum, fazladan ilaç alıyorum ve en iyi olasılığı düşünüyorum. En yakın hastanenin nerede olduğunu da bilmem gerekiyor" dedi.

HER ŞEYE RAĞMEN O BİR ŞAMPİYON

Bununla birlikte Engelliler Britanya Şampiyonası'nda yarışan Natasha Coates 20'den fazla şampiyonluk kazanarak ve 30'dan madalya sahibi olarak sporda yüksek bir başarı yakaladı.

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