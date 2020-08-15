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Hayat 54 yıllık otomobile 3 milyon dolar Dünyada sadece 206 tane var
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54 yıllık otomobile 3 milyon dolar: Dünyada sadece 206 tane var

Koronavirüs salgını nedeniyle online ortama taşınan açık artırmalar, rekor satışlara sahne oluyor. Gooding & Co'da gerçekleşen bir açık artırmada, 3.8 milyon dolara alıcı bulan 1966 modeli bir Ferrari 275 GTB Long Nose, bugüne kadar online açık artırmalarda satılan en pahalı araç unvanının yeni sahibi oldu.

Haber Merkezi Diğer
Araç, sadece 206 adet üretildi.
Araç, sadece 206 adet üretildi.

Açık artırmalarda satılan klasik otomobiller, günümüzde sıfır kilometre olarak satılan en pahalı araçları bile geride bırakabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Gooding & Co'da gerçekleşen bir açık artırmada benzer bir tablo ortaya çıktı.

Sadece 206 adet üretildi

1966 model bir Ferrari 275 GTB Long Nose tam 3.08 milyon dolara alıcı bularak, bugüne kadar online bir açık artırmada satılan en pahalı araç unvanını aldı. Ferrari 275 GTB'nin Long Nose versiyonundan sadece 206 adet üretildiği belirtiliyor.

  • Online açık artırmalarda satılan en pahalı araç unvanı bugüne kadar 2003 model Ferrari Enzo'nun elinde bulunuyordu. Söz konusu araç 2 ay önce 2.6 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Açık artırma evleri, koronavirüs salgını nedeniyle açık artırma organizasyonlarını dijital ortama taşımış durumda. Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen açık artırmalarda ise 1962 model Ferrari 250 GTO, 2018'de 48.5 milyon dolara satılarak en yüksek değere ulaşmıştı.

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