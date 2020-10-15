Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat 5inci İstanbul Tasarım Bienali başladı İstanbul sokakları sergi alanı oldu
KÜLTÜR SANAT

5'inci İstanbul Tasarım Bienali başladı: İstanbul sokakları sergi alanı oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali, bugün başladı. "Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım" başlıklı bienal, sergi mekanları Pera Müzesi ve Ark Kültür'de, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi AA
Sergi alanlarından biri.
Sergi alanlarından biri.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek olan 5'inci İstanbul Tasarım Bienali, sergiler, kamusal alanda yer alan açık hava yerleştirmeleri ve dijital video serileri olmak üzere üç farklı formatta izleyicilerle buluşacak.

İstanbul sokakları sergi alanı

Küratörlüğünü Mariana Pestana'nın Sumitra Upham ve Billie Muraben ile birlikte yürüttüğü "Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım" başlıklı bienal, sergi mekanları Pera Müzesi ve Ark Kültür'de, İstanbul sokaklarıyla ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Tasarım Bienali'ne doğru
KÜLTÜR SANAT
İstanbul Tasarım Bienali'ne doğru

Sergi mekanlarındaki projeler 15 Kasım'a kadar ziyarete açık olurken, şehirdeki müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan 2021'e kadar gelişerek devam edecek.

Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım

Bienal, tasarıma empati odaklı yeni bir rol biçen fikirleri ve projeleri bir araya getirirken, duygulara ve hislere aracı olan tasarımı, özen göstermeyi amaç edinmiş bir pratik olarak sunuyor. Hassas, dikkatli, kimi zaman da iyileştirici yaklaşımlar benimseyen tasarımcılar, insanları birbiriyle, aynı zamanda da etrafındaki dünyayla, diğer türlerle, mikroorganizmalarla, toprakla, suyla, hatta evrenle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sunulan projeler, içinde bulunulan kritik dönemde insanları özen ve yurttaşlığa dayalı pratikleri yeniden düşünmeye, yeniden bağ kurmanın yeni sistemlerini ve yapılarını birlikte inşa etmeye teşvik ediyor.

Tasarım Bienali’nde moda rüzgârı esecek
HAYAT
Tasarım Bienali’nde moda rüzgârı esecek

Bienal kapsamında izleyicileri neler bekliyor?

Görsel kimlik tasarımı Studio Maria Joao Macedo, sergi tasarımı Future Anecdotes, ses tasarımı ise Maxwell Sterling tarafından yapılan 5. İstanbul Tasarım Bienali, izleyicilerini üç eksende bir araya gelen bir programla karşılayacak.

"Eleştirel Yemek Programı" adlı video serisi dijital ortamda yayımlanırken, "Kara ve Deniz Kütüphanesi" programı Akdeniz havzasından projeleri Cihangir'deki ARK Kültür'de bir araya getirecek. Ayrıca "Yeni Yurttaşlık Ritüelleri" adlı müdahaleler dizisiyle de bir arada yaşamayı yeniden ele alan projeler Pera Müzesi'nin yanı sıra kentin farklı noktalarına uzanacak.

İstanbul sokakları umulmadık sürprizlerle dolu
HAYAT
İstanbul sokakları umulmadık sürprizlerle dolu

Ziyaretçiler ayrıca The Rodina ve Kyriaki Goni imzalı iki büyük enstalasyonu ve "Empati Seansları" adlı, empati kavramını genişleten film serisini Pera Müzesi'nde bulabilecek.

5. İstanbul Tasarım Bienali tüm mekanlarda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Tasarım Bienali insana odaklanıyor
HAYAT
Tasarım Bienali insana odaklanıyor
Abone Ol Google News
Dolu armudu dalda bıraktı

Dolu armudu dalda bıraktı

​Üzerinde iz olduğu için kimse almıyor.
Parayla asker topluyorlar

Parayla asker topluyorlar

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.
Ermenistana darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryanöldürüldü

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
400 milyar<br>metreküpün üzerinde

400 milyar
metreküpün üzerinde

​Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı.
Bir ay<br>ulaşıma kapandı

Bir ay
ulaşıma kapandı

Dağ yolunda ​kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Geri döndük <br>ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
3 kat daha<br>kötü durumdayız

3 kat daha
kötü durumdayız

​Validen koronavirüsle ilgili korkutan açıklama.
Terör örgütü<br>TTB'ye el koydu

Terör örgütü
TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.