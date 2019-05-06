700 yıllık köyün ilk kadın muhtarı

Evli ve iki çocuk annesi Şenol Durgut, uzun yıllar bir fabrikada çalıştı. Aynı zamanda köyde bağ bahçe işleriyle uğraşan Durgut, ailesinden ve yakınlarından destek alarak, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşamış olduğu Mirzaoba Köyü'ne muhtar adayı oldu. 2 adayla birlikte seçime katılan Durgut, 411 seçmenden 185 oy alarak muhtar oldu.

Yaklaşık 700 yıl önce kurulan köyün ilk kadın muhtarı olduğunu söyleyen Durgut, kadınlarla ilgili çeşitli projeler yürüteceğini söyledi.Küçük yaştan beri muhtar olmak istediğini belirten Durgut, "Geçtiğimiz yıl muhtar olmaya karar verdim. Muhtar adayı olacağımı 2018 yılının başında açıkladım. Bu fikre eşim de çocuklarım da köylü de zamanla alıştı. Seçimler yaklaştığı zaman adaylığı koyduğumda bütün hazırlıklarımı yapıp yarışa katıldım. Köydeki ilk kadın muhtar adayı olduğum için 'Kadından muhtar olur mu, kadın yapamaz, köyümüz kadın muhtara alışkın değil' gibi sözler duydum. Destek verenler 'Sen yaparsın, sakın cayma' diyenler oldu" diye konuştu.

Köyde bir ilki başardı

Köyde bir ilki başardığını dile getiren Durgut, "Bundan önce fabrikada çalışıyordum. Muhtar adaylığı için istifa edeceğimi söylediğimde patronumuzdan da destek aldım. Hafta sonları bağ bahçe işleriyle uğraşıyordum. Köyün eksiklerini gördüğüm için muhtar olmak istedim. Köyümüz yaklaşık 1300 yıllarında kuruldu. Benden önceki muhtarlar da güzel hizmetlerde bulundular fakat ben de muhtar olmak istedim. Mirzaoba'ya biraz da kadın eli değsin diyerek yola çıktım" dedi.



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