Yerel Seçim 2019
Hayat 700 yıllık köyün ilk kadın muhtarı
AKTÜEL

700 yıllık köyün ilk kadın muhtarı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şenol Durgut (41), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en yakın rakibinden 48 oy fazla alarak yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan köyün ilk kadın muhtarı oldu. Durgut, "Mirzaoba'ya biraz da kadın eli değsin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Şenol Durgut
Şenol Durgut

Evli ve iki çocuk annesi Şenol Durgut, uzun yıllar bir fabrikada çalıştı. Aynı zamanda köyde bağ bahçe işleriyle uğraşan Durgut, ailesinden ve yakınlarından destek alarak, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşamış olduğu Mirzaoba Köyü'ne muhtar adayı oldu. 2 adayla birlikte seçime katılan Durgut, 411 seçmenden 185 oy alarak muhtar oldu.

Yaklaşık 700 yıl önce kurulan köyün ilk kadın muhtarı olduğunu söyleyen Durgut, kadınlarla ilgili çeşitli projeler yürüteceğini söyledi.Küçük yaştan beri muhtar olmak istediğini belirten Durgut, "Geçtiğimiz yıl muhtar olmaya karar verdim. Muhtar adayı olacağımı 2018 yılının başında açıkladım. Bu fikre eşim de çocuklarım da köylü de zamanla alıştı. Seçimler yaklaştığı zaman adaylığı koyduğumda bütün hazırlıklarımı yapıp yarışa katıldım. Köydeki ilk kadın muhtar adayı olduğum için 'Kadından muhtar olur mu, kadın yapamaz, köyümüz kadın muhtara alışkın değil' gibi sözler duydum. Destek verenler 'Sen yaparsın, sakın cayma' diyenler oldu" diye konuştu.

Köyde bir ilki başardı

Köyde bir ilki başardığını dile getiren Durgut, "Bundan önce fabrikada çalışıyordum. Muhtar adaylığı için istifa edeceğimi söylediğimde patronumuzdan da destek aldım. Hafta sonları bağ bahçe işleriyle uğraşıyordum. Köyün eksiklerini gördüğüm için muhtar olmak istedim. Köyümüz yaklaşık 1300 yıllarında kuruldu. Benden önceki muhtarlar da güzel hizmetlerde bulundular fakat ben de muhtar olmak istedim. Mirzaoba'ya biraz da kadın eli değsin diyerek yola çıktım" dedi.

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Boynunu kütletince felç oldu
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ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var.
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Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti. O esnada yanında bulunan Hader’ın kayınpederi, sağlık ekiplerine haber verdi.
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Hastaneye kaldırılan genç adamın, vertebral arter olarak adlandırılan ve beyin sapını besleyen damarlarını yırttığı belirlendi. Gerekli müdahaleleri yapan doktorlar, Hader’ın hayatını kurtardılar. Ancak boynunu çıtlattıktan sonra felç geçiren Hader’ın tam olarak iyileştiği söylenilemez.
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Washingtonpost’ta yer alan habere göre, boyunda gerçekleşen hasardan dolayı gözüne bağlı olan bir kası hasar gören Hader’ın görme yetisinde bozulmalar var. Hatta Hader, bu durum düzelene kadar göz bandı kullanmak zorunda. Bunun haricinde Hader, hala yürümekte zorlanıyor ve bu yüzden de yürüteç kullanıyor.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hader’ın doktorları, bu hareketin çokça yapılan bir durum olduğunu ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.
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Doktorlar, bu tarz durumların ölümcül olabileceğini, insanların boyunlarını çıtlatmak için bükmemeleri gerektiğini, boynun her büküldüğünde kırılma ihtimalinin olduğunu ve bunun yerine sadece bir tarafa çevirebileceklerini açıkladı.
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Üstelik Hader’ın yaşadığı bu durumun ilk kez olmadığını daha önce 700 farklı daha vakada daha bu tarz boyun kırılmalarının ve omur arterlerinin hasar gördüğü duruma rast gelindiğini söyleyen doktorlar, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
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Boynunu kütletince felç oldu
ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var. Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti.
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