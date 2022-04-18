ABD’de gizemli okul: Öğrencileri beyin kanserine yakalanıyor

Çevre bilimcisi Al Lupanio, şubat ayında kız kardeşini beyin tümöründen kaybetti. 44 yaşında olan kız kardeşinin ardından kendisine ve eşine de beyin tümörü teşhisi koyulan adam, bunlar arasında bir ilişki olduğunu düşününce ilginç bir noktaya parmak bastı.

Kız kardeşinin de gittiği Woodbridge lisesinde tam 100 adet oldukça nadir görünen beyin kanseri vakasının olduğu ortaya çıktı.

Woodbridge Colonia Lisesi.



Araştırmasını Facebook'ta paylaşan ve kendisi, eşi ve kız kardeşinin tek ortak noktasının aynı liseye gitmek olduğunu anlatan acılı adam, kısa sürede dönüş aldı. Böylelikle aynı beyin kanserinden ölenler bir bir ortaya çıktı. Angela DeCillis'in aynı liseye gittiği ve geçen ay beyin kanserinden öldüğü öğrenildi.

Bu dönüşlerin ardından haber kanallarına demeç veren Lupanio, "Önce 5 kişi geldi, daha sonra 7 ve 15 oldu ve en sonunda şimdiye kadar 100 kişi tespit edebildim" dedi.

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Vakaların çoğu 1975-2000 yılları arasında mezun olanlardan oluşuyor. Ancak 2014 yılında mezun olan bir kişi de de aynı nadir kanser türü olan Glioblastoma'ya rastlandı.