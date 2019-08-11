ABD'nin FETÖ'sünü gözler önüne seren belgesel Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler örgütün ne denli karmaşık ve sistemli çalıştığını gözler önüne sererken, Netflix'te yayınlanan yeni bir dizi ABD'deki FETÖ benzeri yapılanmayı da gözler önüne serdi. Netflix'te yayına alınan mini dizi formatındaki belgesel serisi 'The Family' sisteme girer girmez anlattığı hikaye ve 'vadettiği bilgiler' ile ses getirmeyi başardı.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2019, 16:13 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019, 16:20 GZT