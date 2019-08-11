Hayat ABDnin FETÖsünü gözler önüne seren belgesel
KÜLTÜR SANAT

ABD'nin FETÖ'sünü gözler önüne seren belgesel

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler örgütün ne denli karmaşık ve sistemli çalıştığını gözler önüne sererken, Netflix'te yayınlanan yeni bir dizi ABD'deki FETÖ benzeri yapılanmayı da gözler önüne serdi. Netflix'te yayına alınan mini dizi formatındaki belgesel serisi 'The Family' sisteme girer girmez anlattığı hikaye ve 'vadettiği bilgiler' ile ses getirmeyi başardı.

Haber Merkezi GZT
ABD Başkanı Trump, Evanjelistlerle birlikte.
ABD Başkanı Trump, Evanjelistlerle birlikte.

The Family isimli Jeff Sharlet romanını, yazarının görüşlerini de ekleyerek mini dizi haline getiren Netflix, Amerika Birleşik Devletlerindeki güçlü 'aile' yapılanmasını anlatıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 'kirli defteri' olarak adlandırılabilecek örgütün, FETÖ ile olan benzerlikleri ve dünya genelinde amaçladıkları gerçek bir 'dehşet verici suç hikayesi' formuna sahip.

Mini dizi, dinden bağımsız bir Hz. İsa algısı ve ışık evlerini fazlasıyla andıran Cedars evleriyle din-siyaset ikileminde 'global bir' FETÖ imajı oluşturmayı başarıyor.

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