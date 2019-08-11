ABD'nin FETÖ'sünü gözler önüne seren belgesel

The Family isimli Jeff Sharlet romanını, yazarının görüşlerini de ekleyerek mini dizi haline getiren Netflix, Amerika Birleşik Devletlerindeki güçlü 'aile' yapılanmasını anlatıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 'kirli defteri' olarak adlandırılabilecek örgütün, FETÖ ile olan benzerlikleri ve dünya genelinde amaçladıkları gerçek bir 'dehşet verici suç hikayesi' formuna sahip.
Mini dizi, dinden bağımsız bir Hz. İsa algısı ve ışık evlerini fazlasıyla andıran Cedars evleriyle din-siyaset ikileminde 'global bir' FETÖ imajı oluşturmayı başarıyor.