Abdullah Uçman’ın kaleminden Mehmet Kaplan

İdealist Bir Kültür Milliyetçisi Mehmet Kaplan’da Kaplan’a dair onlarca ilgi çekici sahne de vardır. Mesela İstanbul’a taşralı ürkek bir genç olarak gelen Kaplan’ın “Tramvay raylarından sakın ayrılma” nasihatinden ötürü Süleymaniye Camii zannederek uzun süre Şehzade Camii’ne bakması bir masumiyet göstergesidir. 1958’de Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne kurucu dekan olarak gönderilmiştir. Tanpınar, Kaplan, Erzurum’dayken şehrin üniversite hocasına yabancılığını hafifletebilmesi için “Rakı için ve sizi sarhoş görmeye alıştırın” dediği de bu kitapta aktarılır. İki yılı bile doldurmadan hayal kırıklığı ile şehirden ayrılmasının ardında hocanın giyiminden, fikirlerinden hayat tarzına kadar pek çok can sıkıcı dedikodu vardır. Kaplan, Türk edebiyatı araştırmacıları arasında yerli malzeme ile batı estetiğini buluşturmakta ısrarcı ilk isimlerden biridir. Bu kitapta da onun “Avrupalı her şeyi şekillendirme kudretini muhakkak ki resim ve heykelden aldı” gibi dikkat çekici tespitleri ile karşılaşırız. Orhan Okay, Paris’teyken bu çalışkan talebesine yazdığı bir mektupta “Yeni daima dışarıdadır” diyerek günlerini evde geçirmemesi gerektiğini hatırlatır. Nurettin Topçu’ya bakışı da dikkat çekicidir. Topçu’nun müthiş dindar olduğunu, bütün felsefesini İslamiyet’e dayadığını, ahlak ve imanın her şeyi düzeltebileceğine kani bulunduğunu söyledikten sonra “Ben hayatın biraz madde olduğunu sanıyorum” der. Ona göre Topçu, insanı anlamayış, derhâl itham ediş, müsamahasızlık hâli içerisindedir. Kaplan dindar olmadığını, dinî düşüncenin dünya işlerine karışmasını zararlı bulduğunu dile getirir. Atatürk’ün bir fikir değil şahıs olduğunu, ona izafe edilen Kemalizm ya da Atatürkçülüğün bir ideoloji olmayacağını anlatır. Atatürk’ün eleştirilebileceğini söylemesi de buradadır. Ona göre Atatürkçülük, Atatürk öldükten sonra doğan “bir içtimai hastalığın adıdır.” Uçman, muhtemelen bu iddialarını Atatürk’ü Koruma Kanunu tesiri ile yazdığını vurgular. Kaplan’ın Erzurum’dan ayrılmak zorunda kalmasının ardında da bu görüşlerine gelen ağır eleştiriler vardır.