Acı eşiği ırklara göre değişiyor

Hal böyleyken Kristof Kolomb ve arkadaşları bu değerli baharatları ülkesine getirmek için ülkesi İspanya’dan baharatın ana vatanı Hindistan’a gitmek için düşmüş yollara. Ayak bastığı Amerika’yı Hindistan sanmakla kalmamış, benzer acılıkta bulduğu kırmızı bir meyveyi “kırmızı biber” olarak nitelendirerek kısa sürede tüm dünyaya yayılacak olan bu bitkinin literatüre “biber” olarak geçmesine de neden olmuştur. Aslında acı biber, sanılanın aksine bir biber türü değil. Capsicum ailesinden bir bitki. Hatta acı biber bir meyve türü desem daha da şaşıracaksınız. Yani gerçek bir biber olan karabiberle aslında bir meyve türü olan acı biberin tek ortak noktası, her ikisinin de yakıcı bir tada sahip olması.

Her kültürde farklı lezzet ve öneme sahip olan acı biber tüketimi ve acı yiyebilme kabiliyeti yine kültürlere göre farklılık gösteriyor. İnsanların tat alma tomurcuklarının daha fazla veya az olması, ırkların acı eşiklerini belirleyici en önemli faktör. Orta Doğu ve Asya halkı acılı ve baharatlı yemekleri çokça tercih ediyorken başka ülkelerde bu tercih ve acıya karşı dayanıklılık, tat alma tomurcuğunun azalması nedeniyle daha düşük seviyelerde seyrediyor. Ülkemizde de böyle değil mi? Güney Doğu bölgesinde kahvaltıda bile acı tüketiyorken, diğer bölgelerde bu istek ve alışkanlığa rastlamak zorlaşıyor.

Biberdeki acı ise bilinenin aksine bir tat değil, sadece hissiyattır. Benzer hissi zencefil, turp, hardal gibi tatlarda da yaşıyoruz. Her birinin etken maddesi farklı olduğu için acı oranını ve hissini de farklı algılıyoruz. Biberin içinde bulunan “kapsaisin” etken maddesi, diğer acı tatlara nazaran bize daha etkin bir yanma hissi veriyor. Aslında gerçekte yanma gerçekleşmiyor. Yanıyor”muş” gibi hissediyoruz. Bu his, sinir uçlarımızdaki ilgili reseptörlere bağlanan kapsaisine karşı vücudumuzun gösterdiği bir tepki. Bir çeşit illüzyon. Tıpkı mentollü bir şekeri tüketirken yaşadığımız o soğutucu his gibi… Gerçekte aslında ağzımız soğumuyor değil mi? Ama biz buz gibi hissediyoruz.