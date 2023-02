Afet sonrası bağışıklığı koruyan besinler

Sadece deprem değil, bütün felaketlerde gıda temini ve yemek sorunu ortaya çıkar. Tonlarca gıda deprem bölgesine ulaştı ve hemen her dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu, hatta Mehmetçik tarafından seyyar mutfaklarda yemekler pişirildi. Şükürler olsun ki, böyle zor bir zamanda bile aşçılarımız dönerden çorbaya her şeyi pişirmenin yollarını buldular. Herkes bir an olsun kendini düşünmeden gönlünü bölüştü. Çünkü birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz, biz her rengiyle güzel, büyük bir aileyiz. En çok pişirdiğimiz yemekler mercimek, ezogelin çorbaları, pilavlar ve et yemekleri oldu. Balkanlar’dan Orta Asya’ya bu büyük ailenin fertleri de oradaydı, kendi mutfaklarından yemeklerle dayanışmaya katılmışlardı. Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Çeçenler, Abhazlar oradaydı. Özbekler Özbek pilavı pişirdiler, Uygur Türkleri Uygur pilavı yaptılar, kadınlarımız bazlamalar, yufkalar açtılar. Turizm meslek liselerinde öğrenciler milyonlarca ekmeği pişirip deprem bölgesine yolladılar. Mantılar, kurabiyeler bile yapıldı güzel ellerle. Türkler, Orta Asya’nın göçebe yaşamından gelen, genetik kodlarında taşıdıkları büyük bir mutfak kültürüne sahipler.