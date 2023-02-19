Afet sonrası bağışıklığı koruyan besinler

Yeryüzünün gördüğü en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Yaralarımız hâlâ taze. Fakat birbirimize olan bağımız, sevgimiz de ilk günkü gibi güçlü, sağlam. El birliğiyle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Bütün bu zaman zarfında, yıkılan şehirlerin içinde kardeşlerimize yetişmek için canla başla mücadele edenlerin seferber oldukları şeylerden biri de yeme içmeydi.

BALKANLAR’DAN ORTA ASYA’YA EL ELE

Sadece deprem değil, bütün felaketlerde gıda temini ve yemek sorunu ortaya çıkar. Tonlarca gıda deprem bölgesine ulaştı ve hemen her dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu, hatta Mehmetçik tarafından seyyar mutfaklarda yemekler pişirildi. Şükürler olsun ki, böyle zor bir zamanda bile aşçılarımız dönerden çorbaya her şeyi pişirmenin yollarını buldular. Herkes bir an olsun kendini düşünmeden gönlünü bölüştü. Çünkü birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz, biz her rengiyle güzel, büyük bir aileyiz. En çok pişirdiğimiz yemekler mercimek, ezogelin çorbaları, pilavlar ve et yemekleri oldu. Balkanlar’dan Orta Asya’ya bu büyük ailenin fertleri de oradaydı, kendi mutfaklarından yemeklerle dayanışmaya katılmışlardı. Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Çeçenler, Abhazlar oradaydı. Özbekler Özbek pilavı pişirdiler, Uygur Türkleri Uygur pilavı yaptılar, kadınlarımız bazlamalar, yufkalar açtılar. Turizm meslek liselerinde öğrenciler milyonlarca ekmeği pişirip deprem bölgesine yolladılar. Mantılar, kurabiyeler bile yapıldı güzel ellerle. Türkler, Orta Asya’nın göçebe yaşamından gelen, genetik kodlarında taşıdıkları büyük bir mutfak kültürüne sahipler.

Böyle zor zamanlarda, o günlerin bize bıraktıkları daha çok işe yarar hale geliyor. Mesela tarhana çorbası, kurutulmuş et, sebze, kavut adı verilen kavrulmuş un, en hızlı biçimde yemek yapabilmenin anahtarları olarak duruyorlar. Biraz suyla çorbaya, biraz balla helvaya dönüşen kavutu Türkler yol boyunca yanlarında taşır ve acıktıkça onu yemeğe dönüştürürlerdi. Binlerce çeşidiyle tarhana, sadece suyla çorbaya dönüşmekle kalmaz, gerekli vitamin, mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı olur. Bugün gelişen teknoloji sayesinde büyük ordular hazır yemekler taşıyorlar yanlarında. Bunlarla beraber bolca enerji ve besin ögesi içeren sıkıştırılmış kuruyemişler de bulunduruyorlar. Bugün, kısa zamanda yapılan, vitamin, mineral ve protein içeriğiyle bağışıklığı destekleyen bu yiyeceklerden iki tarif vermek istiyorum. İnşallah kampa, geziye gittiğimizde, güzel günlerde yemek bize nasip olsun. Daha güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. Hayırlı, mutlu, sağlıklı pazarlar dilerim.

Pekmezli bar

MALZEMELER :

* 1 kahve fincanı pekmez

* 1 kahve fincanı susam

* 1 kahve fincanı hindistan cevizi

* 1 portakal kabuğu

* 1 kahve fincanı tahin

* 1 kahve fincanı un

* 1 fiske tuz

YAPILIŞI:

Unu ağır ateşte yavaş yavaş kokusu çıkana kadar kavuralım. Portakal kabuğunun beyaz kısımlarını ayırıp rendeleyelim. Susam, Hindistan cevizi, tahin ve pekmezi ilave edip bir fiske tuz ekleyelim. Elimizle yoğuralım. Yüksek kenarlı dar bir kaba basıp 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. Keserek şekillendirelim. Afiyet olsun.

Yulaflı bar

MALZEMELER:

* 1 su bardağı yulaf ezmesi

* 8 adet badem

* Bir avuç çekirdek içi

* 4-5 tane ceviz içi

* 1 kuru incir

* 1 kuru kayısı

* 2 hurma

* 3 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: