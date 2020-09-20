Afrika gülümse çekiyorum

Afrika’ya doğru uzun, heyecanlı ve oldukça renkli bir yolculuk. Bu yolculuğu diğer yolculuklardan ayıran ise hem bir grup gönüllüyü oradaki insanlarla buluşturması hem de o topraklardaki günlük yaşamı, birbirinden renkli insanları hazırlanan bir albüm eşliğinde bizlerle tanıştırması.

Bu topraklarda yokluktan şikayet edenlerle değil şükreden insanlarla karşılaşırsınız.

Afrika’nın tek bir kıta olmadığını, içinde farklı dillerin, farklı milletlerin, farklı kültürlerin buluştuğunu biraz daha dikkat kesilince anlıyoruz. Yine açlık yoksulluğun sebebini görmek için de madalyonun arka yüzünü çeviriyoruz. İşte orada batı tarafından sömürülmüş ama bütün bunlara karşı direnerek kendine has güzelliklerini korumayı bilmiş insanla yüz yüze geliyoruz bu albüm sayesinde.

“Afrika Masumiyet” kitabında yardımlar geldikten sonra insanların değişen yaşam koşullarının fotoğrafları yer alıyor. Kitapta yer alan 250’den fazla fotoğrafın tamamı Nijer’de çekildi.

Ellerini iki yana açmış çölün ortasında yaşlı bir adam karşılıyor ilk önce. Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aydın çektiği fotoğrafların hikayesini anlatırken şöyle diyor: “Eğer sizin yüzünüzde sıcak bir gülümseme ve samimiyet görürlerse, büyük bir samimiyetle onlar da yaşamlarını size açıyor.” Evet yitirilen ve aranılan tek şey şu dünyada samimiyet. O da her fotoğraf karesinde yeniden karşımıza çıkıyor. Aydın, fotoğraf çekerken bir Afrikalı dostunun, “Bizi ihtiyaç sahibi, yardım bekleyen, üzüntülü, ağlayan, yokluk içinde gösterme. Kötü görüntülerle bizi yanlış anlatma” sözünü hiç unutmamış.

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Afrika’da en renkli görüntüler ulaşımda karşınıza çıkar. En çok kullanılan cümle ise şudur: Bana da bir yer açın.

Aydın sözlerine şöyle devam ediyor: “Afrika’da vizöre yansıyan tüm karelerde yoksulluğu görmemek neredeyse imkansızdır. Buna rağmen onların gülen, sevinen, seven, zengin ruhunu yansıtmaya çalıştım hep. Afrika gerçeğinin içinde yaşamak ve bir fotoğrafçı gözüyle bunları belgelemek benim için büyük bir tecrübe oldu. İçinden insanlık geçen hikayeleri çektiğim fotoğraflarla Türkiye’deki insanımıza Afrika’yı anlattım.”

250 KAREDE AFRİKA HİKAYESİ

2013 yılından bu yana Afrika’nın değişik bölgelerinde fotoğraf çekmeye başlayan Aydın’ın binlerce karesinden seçilen 250 fotoğraf Afrika Masumiyet isimli albüm kitapta toplandı. Albümü karıştırırken bu yüzden ezber bozan bambaşka güzellikte bir Afrika ile tanışıyoruz. İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında yerini alan Türkçe, İngilizce, Fransızca alt metinlerle süslenmiş. Nijer ve Afrika’nın güneş yüzlü insanlarının fotoğraflarından oluşan albüm kitabının hikayesi de içindeki resimler gibi sıcacık.

Fotoğrafçı Coşkun Aydın bizi bambaşka bir Afrika ile tanıştırıyor bu defa.

40 KEZ AFRİKA’YA GİDİLDİ

Kitap, 15 yıldır Afrika’da temiz su kuyuları açan, ilaç ve gıda götüren, bünyesinde görev yapan doktorlarla hasta insanları tedavi eden Gönüllüler Derneği’nin katkılarıyla hazırlanmış. 40 kez Afrika’ya giden dernek, bu seyahatler esnasında gördükleri hayatları fotoğraflamayı da unutmamış. Kitapta yer alan fotoğraflar, Afrika’ya umut olan Türk doktorlarının düşünceleri ile birlikte sunuluyor.

Doğal güzelliğiyle insanı içine çeken Afrika içinde birbirinden farklı dilleri, inançları, kültürleri saklayan büyük bir zenginliktir aslında.

Büyük bir yürek birlikte çarpacak

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay şunları söylüyor: “‘Afrika Masumiyet’ kitabının sayfalarını çevirince bir kez daha Afrika’nın bizim hayatımı zın çok önemli bir parçası olduğunu göreceksiniz. Yüreğiniz Afrika kadar genişleyecek ve Afrika ile birlikte çarpmaya başlayacak. Bu kitapta büyük bir yüreği hissedeceksiniz. Ve hatta Afrika’ya ruhen ve bedenen süzüleceksiniz. Afrikalının bir güneş gibi sıcacık yüreğinden kendinize bir yol bula caksınız. Yine bu kitaba bakınca, Afrika’yı sömürmek için hesap üstüne hesap yapanlara, buradan elde ettikleriyle gayri safi milli hasılalarını artırmak isteyenlere şunu sormak istiyorum: Sizin Gayrisafi Mutluluk Hasılanız kaç? Sizin Gayrisafi Masumiyet Hasılanız kaç?”

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“Eğer sizin dost olduğunuza inanıyorlarsa bütün samimiyetleriyle sizi kucaklıyorlar “ diyor Coşkun Aydın.

Afrika’da yolu gözlenenler olduk

Gönüllüler Derneği Başkanı İbrahim Ceylan 2005 yılından bu yana bir grup sağlık çalışanıyla birlikte gönüllü olarak Afrika’da çalışırken bugüne kadar 150 binin üzerinde hasta baktıklarını, 6 bine yakın cerrahi ameliyat, 10 bine yakın katarakt ameliyatı, 25 bine yakın diş çekimi, 15 bin cuvarında ultrason çekimi, 13 bin KBB ashirasyonu, 40 bine yakın sünnet operasyonu gerçekleştirdiklerini ve bunları yaparken TİKA, Sağlık Bakanlığı, THY gibi pek çok kurumdan da destek aldıklarını belirtirken sözünü şöyle tamamlıyor: “Gönüllüler artık Afrika’da yolu gözlenenlerdir.”

Bir Afrikalı için su hayattır.