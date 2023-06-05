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Afyonkarahisar'da Kılıçdaroğlu’na 1 oyu kimin verdiği bulundu

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 121 seçmenli köyde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 119 oy çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise tek oy çıktı. 1 oyu veren vatandaşın yanlışlıkla kullandığı ortaya çıktı.

15:56 . 5/06/2023 Pazartesi
IHA
Afyonkarahisar'daki köyde sadece bir kişinin yanlışlıkla Kılıçdaroğlu’na oy verdiği belirlendi.

Afyonkarahisar'daki köyde sadece bir kişinin yanlışlıkla Kılıçdaroğlu’na oy verdiği belirlendi.

Milyonlar 28 Mayıs'ta sandığa gitti. Sonuçların coşkuyla karşılandığı seçimde sandıklardan açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi çıktı. Ardından sıra analizlere geldi. Bu süreçte büyük oy farklarının olduğu kentler ön plana çıktı.

Kılıçdaroğlu'na 1 oy yanlışlıkla çıktı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyünde de kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na kimi oy verdiğini merak eden ve yana döne arayan köylüler, sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hem fikir oldu. Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir vatandaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.

"Vatandaşlarımız desteklerini gösterdi"

Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan ise yönetimden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Bu yüzden de vatandaşlarımız gereğini yapıp, desteklerini fazlası ile gösterdiler.” dedi.

#Afyonkarahisar
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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