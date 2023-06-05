Afyonkarahisar'da Kılıçdaroğlu’na 1 oyu kimin verdiği bulundu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyünde de kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na kimi oy verdiğini merak eden ve yana döne arayan köylüler, sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hem fikir oldu. Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir vatandaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.