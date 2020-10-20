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Hayat Ağrıda gazi olmuş, milyonluk tazminattan feragat etmişti Emekli maaşıyla geçinip, kirada oturuyormuş
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Ağrı'da gazi olmuş, milyonluk tazminattan feragat etmişti: Emekli maaşıyla geçinip, kirada oturuyormuş

Ağrı'da terör saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra açtığı tazminat davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutardan, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle feragat etmesiyle takdir toplayan 44 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran'ın, emekli maaşıyla geçindiği ve ailesiyle kiralık dairede oturduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye, tebrik mesajları yağıyor.
Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye, tebrik mesajları yağıyor.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat etti.

Sosyal medyadan tebrik yağıyor

Vicdanı elvermediği için yüklü tazminatı almaktan vazgeçen gazi Erduran’a, örnek davranışı nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından tebrikler yağıyor. Gazi Erduran ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapmayı sürdüren takipçiler, 'Helal olsun', 'Seninle gurur duyuyoruz komutanım', 'Hakkını helal et', 'İşte gerçek vatansever' yorumlarında bulundu.

Oturduğu ev kiraymış


Türkiye’nin yanı sıra çevresinden takdir kazanan gazi Erduran’ın, herhangi bir işte çalışmadığı, vazife malullüğü kapsamındaki emekli maaşıyla geçindiği, ailesiyle oturduğu evin ise kirada olmasına rağmen milyonluk tazminattan feragat ettiği ortaya çıktı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun makamında ağırlayıp, tebrik ettiği gazi Erduran, kendisini arayanların çoğunluğunu eski asker arkadaşları ve komutanları olduğunu belirtti.

2 kızı üniversiteden yeni mezun olan gazi Erduran, asker olmayı düşünmesi halinde 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf’un da yanında olacağını söyledi.

Gönlü razı gelmeyen kahraman gazi, tazminatı fazla bulunca feragat etti
FOTOĞRAF 16
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'na 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, yaklaşık 2 yıl süren tedaviyle sağlığına kavuştu.
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Taburcu olduktan sonra Trabzon'a yerleşen Erduran'a, 'gazilik' unvanı ile 22 yıllık askeri görevinden malulen emekli edilerek 160 bin TL tazminat verildi.
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Erduran, 2017 yılında ise avukatı aracılığıyla 120 bin TL talepli maddi- manevi tazminat davası açtı.
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Kulağında işitme kaybı, ayağında aksaklık yaşayan Erduran'ın tazminat davasını gören Erzurum 2'nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu hazırlattı.
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Raporda, vazife malullüğüne dair bağlanan gelir ve ödemeler dikkate alındığında Erduran'ın 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş karşılanmamış zararı bulunduğu bildirildi.
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Mahkemenin, kendilerine ulaşan rapor hakkında görüşünü sorduğu gazi Erduran, kendisine verilecek miktarı çok bulup, maddi tazminattan vazgeçtiğini bildirdi.
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Cengiz Erduran, mahkemeye verdiği feragat dilekçesinde, Davam sonucunda mahkemeniz tarafından şahsıma 1 milyon 679 bin 866 lira 71 TL maddi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir. Ancak belirtilen paranın benim için çok yüksek olduğunu, devletin bu kadar yüksek parayı şahsıma ödemesinin vicdanımı huzursuz ettiği için, gönlüm razı olmadığından bu paradan vazgeçiyorum. Dolayısıyla maddi tazminat davasından vazgeçtiğimi, manevi tazminat davasının devamını arz ederim ifadelerine yer verdi. Mahkeme de Erduran'a yasal faiziyle 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
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Gazi Cengiz Erduran vicdanen çok rahat olduğunu belirterek, Dava açmamım sebebi, iş kazası geçiren kişinin aldığı tazminat, bir gaziden daha fazla. Bu gerekçeyle dava açtım. Açtığım 120 bin TL'lik davaydı ama ben bu denli yüksek bir tazminat belirleneceğini tahmin etmedim. Bilirkişi tarafımıza 1 milyon 679 bin küsur gibi bir rakam uygun görmüş. Mahkeme, buna bir itirazımız olup olmadığını sordu. Biz de milli bir duruş ve görüş sergilemek adına bu paradan feragat ettim. Osmaniyeliyim, mütedeyyin bir ailenin yetiştirdiği bir insanım. Biz bugüne kadar devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım dedi.
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Çevresinden gelen 'sen devletten zengin misin?' gibi tepkilere aldırış etmeden bu kararı aldığını anlatan Erduran, Her şey para demek değil. İnsanın bir duruşu olması lazım. Her şey para için değil, dua için olması lazım. Biz bu düşünceyle vazgeçtik paradan. Önce hatta 'bu rakam doğru mu?' diye avukata sordum. Bir yanlışlık olabilir düşüncesiyle. 'Yok' dedi, rakamı teyit ettik. O zaman dedim ki bu çok para, hele ki bu zor günlerde, bu parayı almak beni vicdanen çok rahatsız ederdi. Pişmanlığım olmadığı gibi her geçen gün 'iyi ki de feragat etmişim' diye daha çok seviniyorum. Bu iş benim için daha değerli bir manevi boyuta ulaştı. Allah da bize nasip eyledi, şükürler olsun. 'Alıp fakir fukara dağıtsaydın' diyenlerde oldu. Bu da bir vebal. Dolayısıyla bu para kasadan çıkmadan devletimiz uygun görüp, gereğini yapar düşüncesiyle parayı almadık diye konuştu.
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Avukat Mehmet Yaşar Şahin de, Müvekkilim 2015 yılında görev yapmakta olduğu yere bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda yaralanmış, gördüğü tedavisi sonucunda terörle mücadele kanunu kapsamında vazife malulü emeklisi kabul edildi. Olayın ardından maddi, manevi tanzimi için dava açmak istediğini bize iletti. Açmış olduğumuz davada, tarafımızın büyük bir titizliği sonucunda uğranmış olan maddi tazminat miktarı 1 milyon 679 bin 866 TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakam Cengiz Erduran'a bildirildiğinde, bu miktarın çok yüksek olduğunu, kendisinin bu görevi vatan, millet aşkı için yapmış olduğunu belirterek, parayı almak istemeyerek, bu haktan dilekçeyle feragat etti dedi.
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Gazi Erduran'ın 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf Erduran ise, 'kahramanım' dediği babasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, Sadece ben değil, arkadaşlarım ve çevremiz babamın bu davranışıyla gurur duydu. Babam her zaman bizim için en iyisini yapar. Her şey para değil, hele ki bu süreçte şeklinde konuştu.
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Gazi Erduran'ın arkadaşı iş insanı Gökhan Çolakoğlu, Dava sonucunu duyduğumuzda duygulandık ve gururlandık. Kendisi pek istemese de bu davranışın duyulmasını istedim, ısrarcı oldum. Az bir para değil, herkes böyle bir kararı almaz, herkese böyle bir davranış nasip olmaz. Bu davranış inşallah örnek olur ifadelerinde bulundu.
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Gönlü razı gelmeyen kahraman gazi, tazminatı fazla bulunca feragat etti
Ağrı'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Uzman Jandarma Çavuş Cengiz Erduran (44), mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat etti. Mahkemeye, maddi tazminattan feragat ettiğini bildiren dilekçe veren Erduran, "Biz bugüne kadar devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim" dedi.


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