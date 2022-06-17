Hayat Ahi Evranın memleketi Kırşehirde 3 Kadın Akademisi eğitimleri başarıyla tamamlandı
AKTÜEL

Ahi Evran'ın memleketi Kırşehir'de 3. Kadın Akademisi eğitimleri başarıyla tamamlandı

Anadolu’nun kalbinde yer alan Kırşehir, Ahiliğin ve dünya tarihinde ilk kadın örgütü olarak bilinen Bacıyan-ı Rum teşkilatının memleketi. Ahiliğin kurucusu nasıl ki Ahi Evran-ı Veli ise, onun eşi olan Fatma Bacı da kadınları Bacıyan-ı Rum teşkilatı içinde örgütleyerek, kadınların farklı alanlarda gelişimlerini sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahi Evranın memleketi Kırşehirde 3. Kadın Akademisi eğitimleri başarıyla tamamlandı
"Kadın ve Aile" kitap Prof. Dr. Nur Çetin tarafından Emine Erdoğan'a takdim edildi.

Yüzyıllardır süre gelen bu destur Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Nur Çetin, Bacıyan-ı Rum teşkilatının desturu olan "İşine, aşına, eşine sahip ol" desturunun bugünlerde de güncelliğini koruduğunu ve Anadolu kadınının toplumsal hayatın her alanında her zaman erkeğiyle yan yana, omuz omuza olduğunu vurguladı.

Çetin, toplumların sağlıklı gelişiminde ve milli-manevi değerlerin yaşatılmasında önemli rol oynayan ailenin ve onun ana merkezini oluşturan kadının güçlendirilmesi konusunda toplumun farklı kitlelerine yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını ifade etti.

Bunların içinde milli ve dini değerlerimiz odağında hazırlanan, kadın ve aileyi ilgilendiren tüm konuları bir eser içinde ele alma özelliğine sahip “Kadın ve Aile” kitabı Prof. Dr. Nur Çetin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a takdim edildi. Emine Erdoğan, beğeni ve takdirleriyle karşılanan merkez çalışmalarına özel ilgi ve alaka göstermelerinin yanı sıra bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarının belirtmeleri, kadın merkezi için bir motivasyon kaynağı oldu.

2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde “Kadın ve aile” dersinin seçmeli ders olarak okutulmaya başladıklarını ifade eden Çetin, bu derste üniversite öğrencilerine kadının önemini ve rolünü kavratarak, gelecek hayatlarında huzurlu, uyumlu ve mutlu yuva kurmalarına katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.

Çetin, Kadın Çalışmaları Merkezinin reaktif değil, proaktif bir yaklaşımla üniversite eğitimine hiçbir şekilde ulaşamamış kadınlara yönelik “Kadın Akademisi” adı altında, kadın ve aileyi güçlendirecek içeriğe sahip eğitimler vererek toplumun güçlendirilmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Uzun soluklu eğitim programı olma özelliğini taşıyan Kadın Akademisi’nin üçüncüsü yeni mezunlarını verdi. Çevrimiçi olarak gerçekleşen bu eğitimlere farklı ülkelerden (Almanya, Azerbaycan, Afganistan ve Kazakistan) ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadınların katılımı sağlanmış olup, başarılı olanlara katılım sertifikalarının da verileceğini belirtti.

Eğitim sonunda kadınların özgüvenin ve motivasyonunun artmasına, aile içi iletişimin iyileşmesine, üretime katılma, mutlu ve başarılı çocuk yetiştirme ve devletin kadına verdiği destekler konusunda bilgi sahibi olunmasına vesile olunduğunu belirten güzel geri bildirimler alındığını belirttiler. Hatta bazı katılımcılar bu eğitimin tüm anne ve baba adaylarına, anaokulu ve rehber öğretmenlerine verilmesi gerektiği hususunda tavsiyelerde bulundu.

Aynı zamanda İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı da olan Çetin, güçlü ve üretken kadının faaliyet gösterdiği her alanda başarının ve kalitenin de artacağına inandıklarını belirtirken. Yaptığı çalışmalar ve gayretleri ile Prof. Dr. Nur Çetin, bir kez daha kadının uzlaştırıcı ve birleştirici kimliğinin girdiği ortamı farklı boyutlara taşıdığını ve başarının önemli bir etkeni olduğunu göstermiştir dedi.

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