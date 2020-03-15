Hayat Aile bağlarını evde güçlendirelim
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Aile bağlarını evde güçlendirelim

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin’de, karantina altında günler geçiren çiftler, rekor seviyede boşanma talebinde bulundu. Salgın nedeniyle evde kalmak iyi bir önlemken aile bağlarını güçlendirmek için yapılacak etkinlikler ise hiç de az değil.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Korona virüsü nedeniyle eve kapanan Çinli aileler, olumlu yönde seyreden çalışmalar sonrasında sokağa çıkmaya başladı. Günlerini karantinada geçiren eşlerin karantina sonrası ilk iş olarak boşanma davası açtıkları belirlendi.

Ülkede rekor sayıda boşanma başvurusu yapılırken Türkiye’de ise aile birliğini devam ettirmenin, sorunları çözmenin yolu birlikte vakit geçirmekten, birbirimizi daha iyi tanımaktan geçiyor.

AKRABALAR YAŞADIĞIMIZI HATIRLATIR

Salgın günlerinde evde kalmak en iyi korunma yolu. Birlikte geçirdiğimiz bu zamanı, eşler ve çocuklar arasındaki bağı kuvvetlendirmek için atılan bir adım olarak da görebiliriz. Güçlü aile bağları kurabilmek için yapılması gerekenleri uzmanlardan dinledik ve sizin için derledik.

* Evde geçirilen günlerde sevdikleriniz hakkında sık sık konuşun ve olumlu yorumlar yapmaya gayret gösterin. Anlatacağınız anılar, paylaşacağınız anektodlar kişiler arasındaki bağı daha sağlam kılacaktır.

* Babaanne ve anneanne başta olmak üzere akrabalarla ilgili hikayeler paylaşın. Dedenizle oynadığınız oyunları, ninenizden duyduğunuz masalları hatırlayın.

* En sevdiğiniz yemeği birlikte yapın. Çiçeklerin toprağını değiştirin. Bozulan ev eşyalarını tamir etmeyi deneyin. Dikiş dikin. Boyama ve resim yapın.

* Satranç, dama, isim şehir, sessiz sinema, çizerek anlat, misket, kızmabirader, jenga, oyun hamuru gibi oyunlar farklı yaşlardaki her çocuğun ilgisini çekecektir. Bu oyunlar hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacaktır hem de zeka ve el becerilerinin gelişimine katkı sunacaktır.

* Çocuklarınızın kuzenleriyle vakit geçirebilmeleri için uygun ortamlar hazırlayın. Teş başına veya kardeşiyle geçirdiği günlerden sıkılan çocuklar, kuzenleriyle yeni dünyalar keşfedebilirler. Gelecekte kurulacak sıkı ilişkiler, küçük yaşlarda atılan tohumların eseridir, unutmayın.

* Bir aile defteri hazırlayın ve herkesi paylaşmak istedikleri olaylar ya da fotoğraflar ile katkıda bulunmaları için teşvik edin. Böylece günlük gibi, daha sonra okunacak ve belki çocuklara aktarılacak olaylar da yazılmış olacaktır.

* Sadece evde geçirdiğiniz günlerde değil, ilişkilerinizi yıpratmamak için her daim dikkatli davranmak zorundayız. Ev dışında da başına buyruk hareketlerde bulunmaktan, dedikodudan.

Özlenen film akşamları

Fotoğraf: Arşiv
  • Eski albümlerin karıştırıldığı, beraber filmlerin izlendiği akşam buluşmalarını özledik. Patlamış mısır ya da cipsli şenlenen akşamlarda izleyeceğiniz bir film hem birlikte gülmeyi hem de aile sıcaklığını yeniden canlandırmayı sağlayacaktır. Bunu alışkanlık haline getirin. Sinema akşamları için birkaç film örneği verelim: Babamın Penguenleri, Neşeli Hayat, Yukarı Bak, Big Fish, Geleceğe Dönüş, Jumanji.
90 gün engelledik

90 gün engelledik

​Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü Yeni Şafak'a konuştu.
Tüm bildiklerinizi unutun

Tüm bildiklerinizi unutun

​İşte koronavirüs ile ilgili bilinen yanlış ve doğrular...
10 yıl oldu

10 yıl oldu

​Suriye iç savaşında 6,7 milyon insan evini kaybetti.
Barbarlar<br>botları batırıyor

Barbarlar
botları batırıyor

​Türkiye 1164 mülteciyi boğulmaktan kurtardı.
Trump rahatladı

Trump rahatladı

​ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi sonucu negatif çıktı.
Soruşturma yetmez ceza şart!

Soruşturma yetmez ceza şart!

Fırsatçılar ​küresel bir sıkıntıda bile ceplerini doldurmaktan geri kalmadı.
İspanya siyasetine sıçradı

İspanya siyasetine sıçradı

Başbakan Pedro Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi. ​
Bir vaka daha

Bir vaka daha

Umreden dönen bir vatandaşın testi pozitif çıktı.
Tuhaf kareler

Tuhaf kareler

​Koronavirüse karşı alınan önlemler şaşırttı.
​Virüs cehalet kadar tehlikeli değil

​Virüs cehalet kadar tehlikeli değil

​Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Filistinli uyardı.
Mücadeleye devam

Mücadeleye devam

​Türkiye'de koronavirüsün son 24 saati...
Sakın içeri almayın

Sakın içeri almayın

​SABİM-184'ten size telefon gelmemişse...
Top çizgiyi geçti mi?

Top çizgiyi geçti mi?

​Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon.
Fenerbahçe'ye ulaşılamıyor

Fenerbahçe'ye ulaşılamıyor

9 kişi kalan rakibinden puan alamadı.
Önü alınamıyor

Önü alınamıyor

​İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1441'e çıktı.
Sosyal<br>devlet Türkiye

Sosyal
devlet Türkiye

İş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
24 saatte<br>ikiye katlandı

24 saatte
ikiye katlandı

İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.