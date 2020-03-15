Aile bağlarını evde güçlendirelim

Korona virüsü nedeniyle eve kapanan Çinli aileler, olumlu yönde seyreden çalışmalar sonrasında sokağa çıkmaya başladı. Günlerini karantinada geçiren eşlerin karantina sonrası ilk iş olarak boşanma davası açtıkları belirlendi.

Ülkede rekor sayıda boşanma başvurusu yapılırken Türkiye’de ise aile birliğini devam ettirmenin, sorunları çözmenin yolu birlikte vakit geçirmekten, birbirimizi daha iyi tanımaktan geçiyor.

AKRABALAR YAŞADIĞIMIZI HATIRLATIR

Salgın günlerinde evde kalmak en iyi korunma yolu. Birlikte geçirdiğimiz bu zamanı, eşler ve çocuklar arasındaki bağı kuvvetlendirmek için atılan bir adım olarak da görebiliriz. Güçlü aile bağları kurabilmek için yapılması gerekenleri uzmanlardan dinledik ve sizin için derledik.

* Evde geçirilen günlerde sevdikleriniz hakkında sık sık konuşun ve olumlu yorumlar yapmaya gayret gösterin. Anlatacağınız anılar, paylaşacağınız anektodlar kişiler arasındaki bağı daha sağlam kılacaktır.

* Babaanne ve anneanne başta olmak üzere akrabalarla ilgili hikayeler paylaşın. Dedenizle oynadığınız oyunları, ninenizden duyduğunuz masalları hatırlayın.

* En sevdiğiniz yemeği birlikte yapın. Çiçeklerin toprağını değiştirin. Bozulan ev eşyalarını tamir etmeyi deneyin. Dikiş dikin. Boyama ve resim yapın.

* Satranç, dama, isim şehir, sessiz sinema, çizerek anlat, misket, kızmabirader, jenga, oyun hamuru gibi oyunlar farklı yaşlardaki her çocuğun ilgisini çekecektir. Bu oyunlar hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacaktır hem de zeka ve el becerilerinin gelişimine katkı sunacaktır.

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* Çocuklarınızın kuzenleriyle vakit geçirebilmeleri için uygun ortamlar hazırlayın. Teş başına veya kardeşiyle geçirdiği günlerden sıkılan çocuklar, kuzenleriyle yeni dünyalar keşfedebilirler. Gelecekte kurulacak sıkı ilişkiler, küçük yaşlarda atılan tohumların eseridir, unutmayın.

* Bir aile defteri hazırlayın ve herkesi paylaşmak istedikleri olaylar ya da fotoğraflar ile katkıda bulunmaları için teşvik edin. Böylece günlük gibi, daha sonra okunacak ve belki çocuklara aktarılacak olaylar da yazılmış olacaktır.

* Sadece evde geçirdiğiniz günlerde değil, ilişkilerinizi yıpratmamak için her daim dikkatli davranmak zorundayız. Ev dışında da başına buyruk hareketlerde bulunmaktan, dedikodudan.

Özlenen film akşamları

Fotoğraf: Arşiv