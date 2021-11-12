Aile yapımız zayıfladı

Araştırma şirketi Areda Survey, İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’deki aile yapısını ele alan bir çalışmaya imza attı. ‘Türkiye’de Ailenin Değişen Yapısı’ başlıklı araştırma, 26 ilde toplam 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma bulgularına göre, aile yapısının güçlü olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 35,6 iken aile yapısının zayıfladığını düşünenlerin oranı yüzde 37,1, ailenin tamamen çöktüğünü ifade edenlerin oranı yüzde 11,8 oldu. Ailenin çökme eğiliminde olduğu düşüncesi özellikle düşük eğitimli ve düşük gelir grubuna mensup katılımcılarda öne çıktığı gözlemlendi.

PARAYA İHTİYACI OLAN BANKAYA GİDİYOR

Aile bireylerinin birbiriyle dayanışması ve yardım isteği de araştırmada masaya yatırıldı. “Birinci derece aile bireylerinden birine ne zaman müracaat ediyorsunuz?” sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 70,8’i ‘başım sıkıştığında’, yüzde 59,6’sı ise ‘paraya ihtiyacı olduğumda’ dedi. Araştırmada, maddi ihtiyaç durumunda kimden yardım alındığı konusu da katılımcılara soruldu. “Paraya ihtiyacınız olduğunda öncelikle kime başvurursunuz?” sorusuna, ‘Birinci derece aile bireylerine’ diyenlerin oranı yüzde 59,6 olurken, ‘Bankalara’ diyenler yüzde 20,5, ‘Arkadaşlarıma’ diyenler yüzde 10, ‘Devlete’ başvuracağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 2,3 oldu. Araştırma sonuçlarına göre, eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte zor durumlarda aile bireylerinden birine müracaat etme eğiliminin düştüğü, üniversite mezunlarının devlete veya bankaya müracaat eğiliminde oldukları gözlemlendi.

REKLAM

AİLELER ARTIK KIZ ÇOCUĞU İSTİYOR

Araştırmada katılımcılar üzerinden “Tek bir çocukları olması durumunda bunun kız mı yoksa erkek mi olmasını istersiniz?” sorgulaması yapıldı. Gelen cevaplara göre katılımcıların yüzde 56,3’ü ‘kız’, yüzde 4,7’si ‘erkek’ cevabı verdi. Kız çocuğunu tercih edenlerin oranı kadınlarda yüzde 68,8 iken, erkeklerde yüzde 43,7 oldu. Yaşlıların genç kuşaklara, üniversite mezunlarının da düşük eğitimlilere göre kız çocuğunu daha fazla oranda tercih ettiği görüldü.

‘ERKEK NAFAKA VERMELİ’ DEDİLER

Araştırmada nafaka konusu da gündeme getirildi. Boşanma durumunda erkeğin, boşandığı eşine nafaka vermesi konusunda sorulan soruya “Erkek kadına hiç nafaka vermemelidir” diyenlerin oranı yüzde 20,4 olurken, “Vermelidir” diyenler yüzde 79,6 oranında bir ağırlık oluşturdu.

REKLAM

HAYAT Aile kurtuldu