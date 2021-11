AKM’nin15 bin kitaplıklı köşesi

LATİFE BEYZA TURGUT

Vakko’nun kültür değeri Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, 10. yılında Atatürk Kültür Merkezi’ndeki yeni yerinde ziyarete açıldı. Vakko’nun kurucu ismi, ünlü modacı ve iş adamı Vitali Hakko’nun 2007 yılındaki vefatının ardından oğlu Cem Hakko tarafından oluşturulan koleksiyon kreatif endüstri alanında zengin bir kaynağa ev sahipliği yapıyor.

“Vitali Hakko ismini nasıl yaşatabiliriz?” düşüncesiyle ortaya çıkan bu kütüphane, Cem Hakko’nun kişisel çabası ve önderliğinde sıfırdan oluşturulmuş. Vakko’nun bir moda markası olması sebebiyle kütüphanenin çıkış noktası moda olsa da koleksiyon, moda ile sınırlı değil. Hakko’nun modanın her zaman diğer disiplinlerle bir arada sunulması gerekliliğine olan inancı, kreatif endüstriler kütüphanesi düşüncesinin de temelini oluşturuyor. Moda, mimari, fotoğraf, resim, heykel ve grafik tasarım gibi aklınıza gelebilecek tüm yaratıcı endüstri başlıklarında eserlerin bulunduğu kütüphanede, 15 bini aşkın kitap bulunuyor.

Vitalli ve Cem Hakko

YENİDEN ÖDÜLLÜ BİR MİMARİNİN ÇATISI ALTINDA

Kütüphane, ilk on senesi boyunca Nakkaştepe’de bulunan ve Amerikalı ünlü mimarlık bürosu REX tarafından tasarlanarak mimarlık literatürüne girmeyi başarmış özel bir yapı olarak 2010 yılında kapılarını açan Vakko Moda Merkezi içerisinde hizmet verdi. 2011 yılında Wallpaper dergisi tarafından dünya çapında “Yılın En İyi Çalışma Alanı” seçilen Vakko Moda Merkezi, yine aynı yıl uluslararası mimarlık platformu ArchDaily tarafından da 2011 yılının “En İyi Çalışma Alanı” seçilmişti. Moda merkezi binası içerisinde kütüphanenin yanı sıra yönetim birimleri, yaratıcı kadro ofisleri, showroomlar, oditoryum, galeri, müzeden ve Vakko ailesine ait Power Media Center’da bulunuyordu. Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi onuncu yılında yine ödüllü bir mimarinin çatısı altında, Murat Tabanlıoğlu mimarisiyle meraklılar ile buluşmuş oldu.

YENİ KÜTÜPHANE 3 KAT DAHA BÜYÜK

Atatürk Kültür Merkezi projesi ve kütüphanenin buraya taşınma fikri Cem Hakko’yu ve ekibi oldukça heyecanlandırmış. Nakkaştepe’de bulunan tüm koleksiyon buraya taşınmış ve eski yerinde yalnızca 150 metrekarelik bir alana sahip olan kütüphanenin 3 katı büyüklüğünde bir mekana taşınması, koleksiyonun daha da genişlemesine imkan tanımış. Burada yerleşim anlamında kullanıcılar için daha rahat ve geniş bir alan var. Kütüphaneye girilen ilk katta okuyucuları orta büyüklükte, üç basamaktan oluşan bir amfi karşılıyor. En üst basamağında kitap seçkilerinin yer aldığı platform, okuyucuların ilgilendikleri kitapları incelemeleri için hem rahat hem de dinamik bir alan oluşturuyor. Eğer ziyaretçi konu hakkında detaylı bir araştırma yapmak ve kitap ile uzunca bir vakit geçirmek istiyorsa bu kez -1’de ziyaretçiler için tasarlanan çalışma ortamına iniyor. Ayrıca girişin üstündeki katları çevreleyen koridorlar boyunca, cam kenarlarında minik okuma köşeleri yerleştirilmiş. Okuyucular, bir yandan dışarıyı seyrederken bir yandan karıştırdıkları kitaptan ilham almaya devam edebilirler. Tek bir kişinin sığabileceği genişlikteki okuma köşeleri şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Önceki yerinde randevulu bir sistemle yüksek lisans veya doktora şartı aramadan kalabalık öğrenci gruplarını ağırlayan ama aynı zamanda yine randevulu olmak şartıyla tüm halkın kullanımına açık olan kütüphane, Taksim’deki yeni yerinde çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

KÜTÜPHANELERİN ALTIN KURALI

Her geçen gün genişleyen bu koleksiyonun kataloglanması için Amerikan Kongre Kütüphanesi sistemi olan LCC kullanılıyor. Böylece tasnifte evrensel bir sistemde dizilim sağlanıyor bu da belli alanların bilinen kodlarla isimlendirilerek kolay ulaşımını sağlanıyor. Giriş

katta bulunan bilgisayarların hemen arkasındaki raflarda bekleyen yeni kitaplar, kataloglamaları bitince katlarındaki yerlerine yerleştiriliyor.

Tüm kütüphanelerin yazılı olmayan altın kuralı, “raftan aldığın kitabı, ortak alana bırak” burada da geçerli. Kataloglama ile sağlanan düzenin bozulmaması Kreatif Endüstriler Kütüphanesi için de önemli. Kitapları inceledikten sonra ortak alana bırakmak kütüphane görevlilerinin de işini kolaylaştırıyor.

İlk baskılar ve özel edisyonlar

Kütüphane koleksiyonuna yeni kitapların dahil edilmesi Cem Hakko ve kütüphane küratörü Begüm Başoğlu’nun kararı ile oluyor. Elbette bu seçimler yapılırken kreatif endüstri ve sanat alanındaki en köklü yayınevleri temel alınıyor. Yayın takvimleri yakından takip edilen, anlaşmalı yayınevleri koleksiyonun genişlemesindeki en önemli etken. Dünyaca bilinen Thames&Hudson, Taschen, Rizzoli, Phaidon, V&A, HarperCollins, Berg, Yale, Oxford, Assouline, The Museum of Modern Art, Prestel, Steidl, Random House, Little Brown, Teneues, Guggenheim Foundation, Frieze,Vendome Press, Braun, Flammarion, Laurence King, The British Museum Press, Royal Academy, Skira, Didier Millet işbirliği yapılan yayınevlerinden bazıları. Ancak tüm eserler yeni çıkan, güncel yayınlardan oluşmuyor. Koleksiyon bunlar dışında gizli, saklı kalmış yayınevlerinde ya da sahaflarda ilk baskılarını yapan moda kitaplarını barındıran yerlerden toplanan, özel edisyonları hatta Türkiye’de yalnızca burada bulabileceğiniz eserleri de içeriyor. Bu anlamda kütüphanenin en büyük arzusu meraklıların zihninde “Aradığım kitabı Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nde bulabilirim” düşüncesini yerleştirebilmek.

Kütüphane bir koleksiyon ve referans kütüphanesi olması sebebiyle ödünç verme sistemi ile çalışmıyor. Kitapların tüm kullanıcılar için daima erişilebilir olması kütüphane için oldukça önemli bir husus. Herhangi bir değiş-tokuş sistemine de dahil olmadığı için kullanıcılar özel olarak aradıkları herhangi bir kitabı diledikleri zaman gelip burada inceleyebiliyorlar. Ayrıca tüm envanter internetten erişime açık olduğunda kullanıcılar aradıkları eserlere kutuphane.vakko.com.tr sayfasından ulaşabiliyor.

Kütüphanede toplam 15 bin kitap yer alıyor ve bu kitapların %85’inin dili İngilizce. Elbette bu Türkiye’deki kreatif endüstrinin gelişimi ile de ilgili bir durum. Birbirinden farklı disiplinlerde farklı dillerde basılan veya çift dille yayınlanan kitaplar mevcut ancak yine de evrensel dili benimsemek adına koleksiyona katılan eserlerin dilinde İngilizce çok daha yüksek oranda.

