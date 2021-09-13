Hayat Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı 43 gün sonra taburcu oldu
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Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı 43 gün sonra taburcu oldu

Denizli’deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan ve vücudunun yüzde 40’ı yanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık merkezinde 6 ameliyat geçirdi, 43 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olan Kozakbaş, zor bir dönem geçirdiğini ancak şu anda çok iyi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı 43 gün sonra taburcu oldu
Yaşar Kozakbaş

Buldan ilçesinin kırsal Yayla Mahallesi’nde, 2 Ağustos’ta çıkan orman yangını, 12 saatte güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 30 yıllık orman muhafaza memuru, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalıp yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kozakbaş, daha sonra vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilip, yanık tedavi merkezine alındı. Vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edilen Kozakbaş, tedavi sürecinde 30 gün yoğun bakımda kaldı, 6 kez de ameliyat oldu. Yaklaşık 43 gün süren tedavilerin ardından Kozakbaş sağlığına kavuştu.
‘ÇOK ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİM’
Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nden bugün taburcu edilen Yaşar Kozakbaş, zor bir dönemden geçmesine rağmen eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Şu anda çok iyiyim. İnşallah sonrası da çok iyi olacak. Daha sonra bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Buradaki doktorlar sayesinde çok iyiyim. 43 günde tedavimi sağladılar. Çok zor bir dönem atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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‘30 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, 6 AMELİYAT GEÇİRDİ’
Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doktor Bülent Çağlar Bilgin de orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş’ın tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini söyledi. Kozakbaş’ın tedavi sürecini anlatan Doktor Bilgin, “3 Ağustos’tan beri Yaşar Bey'in 43’ncü günü. Yaklaşık 30 günden fazla yoğun bakımda 6 tane büyük ameliyat gerdi. Günde 2 defa pansuman yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şu anda tamamen yürüyebilir halde taburcu edeceğiz. Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi” diye konuştu.
Eskişehir Şehir Hastanesi’nden yanındaki ailesiyle ayrılan Yaşar Kozakbaş, memleketi Denizli’ye döndü.

Kahraman ormancı dehşet anını anlattı: Bir cesaret geldi koşmaya başladım
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Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı kırsal Yayla Mahallesi’nde, 2 Ağustos’ta çıkan orman yangını, 12 saatte güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 30 yıllık orman muhafaza memuru, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalarak yaralandı.
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Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kozakbaş, daha sonra vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yanık tedavi merkezine alındı. Yapılan incelemede alevlerin arasında kalan ormancı Kozakbaş’ın yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edildi.
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Şehir Hastanesi’nde 2 kez ameliyata alınan Yaşar Kozakbaş’ın tedavisi sürüyor.
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YAŞADIKLARINI ANLATTI<br><br> Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde bulunan Yaşar Kozakbaş, yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı. Bir anda alevlerin arasında kalarak yaralandığını dile getiren Kozakbaş, “Denizli’nin Buldan ilçesi Üçyol Orman İşletme Şefliği'nde orman muhafaza memuruyum. Yangın ihbarı verildi. Yangın bizim bölgede değil, güneydeydi. Bize 'Haydi yangına gidiyoruz' dediler. Gittik, bana üç yol ayrımında 'Burada kal' dediler...
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‘Gelen araç, işçi, köylü ne varsa onları buradan sevk et’ dediler. Ben orada gelenleri sevk ederken aşağı tarafa bir baktım, yangın alt taraftan geçmiş, beni çevirmiş. Bu sefer yukarı koştum, yukarıyı da çevirmiş. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya oturup yanacağım ya da 100 metrelik bir kekik tarlası var orayı çıkarsam kendimi kurtarırım. Orada bir cesaret geldi. Bir koştum, bir zaman sonra yığıldım yere. Tekrar kalktım koştum, o kekik tarlasını geçtim..
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Şefimi arayıp hemen telefon ettim, 'Ben yandım, hemen yetiş' dedim ama onlar da ateşi geçip gelememişler aşağıdan. Daha sonra arabayla Türlübey köyüne çıktık. Birkaç bardak su attılar üstüme. Apar topar ambulansa aldılar. Ambulansa aldıktan sonra Denizli'ye oradan da Eskişehir’e getirdiler. Sağ olsun Denizli Orman Müdürü'müz yardımcı oldu. Eskişehir Bölge Müdürü ile irtibata geçmişler. Eşim ve oğlum misafirhanedeler” dedi.
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Sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ve yanıkları nedeniyle kollarını kaldırmakta güçlük çektiğini anlatan Kozakbaş, “Şu anda sağlık durumum iyi de kollarım kalkmıyor. Bacaklarım çok kötü. 30 yıldır ormancılık yapıyorum ben. Çok aşırı rüzgar vardı, aşırıydı yani yangın bu nedenle çok büyüdü” diye konuştu.
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‘YANIK ORANI YÜZDE 40, 2 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ’ <br><br> Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Dr. Bülent Çağlar Bilgin de orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş’ın tedavisinin iyiye gittiğini söyledi. Alevlerin arasında kaldığı için ciddi yanıkları olduğunu kaydeden Dr. Bilgin, “Denizli Buldan'daki orman yangınına müdahale eden bir hastamız. Görev başındayken dumana ve aleve maruz kalan bir hastamız. Önce Denizli Buldan'a, Oradan Denizli'ye, daha sonra da Eskişehir'e sevk edildi...
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Geldiği gece hastaya ilk cerrahi müdahalesini yaptık sonrasında 2 kez daha ameliyat ettik. Yoğun bakıma yatışının 4’üncü günü. 1 hafta daha yoğun bakım süreci olacak gibi. Hastamızın vücudunda yüzde 40 yanığı var. Gerekli tedavileri devam ettiriyoruz. Cerrahi tedavileri, ilaç ve medikal tedavileri devam edecek. Daha sonrasında da psikolojik ve fizik tedavi süreçleri devam edecek. Yüzde 40'ın üzerindeki yanık, yaşı ile beraber hayati tehlikesi olan bir yanık düzeyiydi. 2-3 gündür tedavisi iyi gidiyor. Her şey yolunda” dedi.
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Ormancı Yaşar, alevlerin çevresini sardığı dehşet anını anlattı
Kahraman ormancı dehşet anını anlattı: Bir cesaret geldi koşmaya başladım
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalıp, yaralanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezinde tedavi altına alındı. Vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar bulunan Kozakbaş, “Yangın her taraftan beni çevirmiş. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya oturup yanacağım ya da 100 metrelik bir kekik tarlası var, oraya çıkarsam kendimi kurtaracaktım. Orada bir cesaret geldi. Bir koştum, bir zaman sonra yığıldım yere. Tekrar kalktım koştum, o kekik tarlasını geçtim" diye konuştu.


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