Almanya'da vefat eden ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın

51 yıldır Almanya'da yaşayan ve geçen hafta kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden Kore Gazisi Minas Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı.

Huckelriede mezarlığındaki cenaze töreninde konuşan oğlu Murat Kaya, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Babamın tek vasiyeti son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı olarak gitmekti. Onu da burada gerçekleştirdik." dedi.

AA Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.

Babasının bütün dinlere saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan Murat Kaya, "Dinlere saygısı nedeniyle cenazede papaz istemedi. Herkesin inancına göre kendi duasını etmesini ve Fatiha okumasını istedi. Biz de öyle yaptık" diye konuştu.

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AA Kore Gazisi Minas Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı.

Defin işleminden sonra ailenin tabut üzerindeki Türk bayrağını evlerinde anı olarak saklayacağı öğrenildi.

AA Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.

Yozgat doğumlu Kaya için Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nce bir taziye mesajı da yayımlandı.

FOTOĞRAF 7 Artvin’in Ardanuç İlçesi Gençlik Merkezi, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 askerimiz ve tüm şehitler için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi üyesi gençlerden her biri ellerine aldıkları kazma, kürek, sırtlarına alıkları çimento, kum çuvalları eşliğinde ilçe merkezini her konumdan görebilen en yüksek bir tepeye yürüdüler. Bir saatlik yürüyüşün ardından tepeye ulaşan gençler, kazma, kürekle çukur kazarak bayrak direğini dikip Türk bayrağını göndere çektiler. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal marşını okuyan gençler, daha sonra Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı atarak terörü lanetlediler. Teröre karşı tepkilerini ve şehitlere vefalarını bu şekilde dile getirdiklerini ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yıldırım, “Bugün buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Tüm şer odakları toplanıp üstümüze gelse de yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Ezanımız minarelerden dinlenecek, ay yıldızlı bayrağımızda gönderden inmeyecek” dedi. Şehitlerin anısına ilçenin en yüksek tepesine çıkıp Türk bayrağı astılar Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir grup genç ellerine kazma kürek, sırtlarına kum çimento çuvalı alarak ilçenin en yüksek tepeye çıkıp, şehitler için Türk bayrağı diktiler. BiP'te paylaş

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