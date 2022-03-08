Hayat Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Ajelika Akbar Savaş artık son bulsun
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Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Ajelika Akbar: Savaş artık son bulsun

Piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Bursa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Annesinin Rus, babasının Ukraynalı, kendisinin ise Türkiye vatandaşı olduğunu belirten Akbar, 13 gündür devam eden savaşın son bulmasını istedi.

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Haber Merkezi DHA
Annesi Rus, babası Ukraynalı olan piyanist Ajelika Akbar: Savaş artık son bulsun
Anjelika Akbar

Osmangazi Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Anjelika Akbar, her yıl kutlanan kadınlar gününün aynı zamanda bahar ve zarafet günü olduğunu söyledi.

Konserine başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Akbar, Rusya- Ukrayna savaşının son bulmasını istedi. Akbar, "Öncelikle böyle özel ve anlamlı bir günde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Ancak, konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen” dedi.


"KENDİNE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİN ŞEYİ BAŞKASINA YAPMA"

Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşadığını anlatan Akbar, insanların, dünyada yaşayan tek aile olduğunu hatırladığında, hiçbir problemin kalmayacağını söyledi. Akbar, “Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak, işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de derki, ‘Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür. İnşallah hep öyle olur” diye konuştu.

Anjelika Akbar, uzun bir aradan sonra yeniden Bursa’da konser vermekten çok mutlu olduğunu belirtti.

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği programda, Esin Taşkın, Gizem Anafarta ve Ezgi Kaya’dan oluşan E.G.E trionun konserinin ardından sahneye çıkan Anjelika Akbar, konserine Türkiye’ye geldiği ilk yıllarda yaptığı ‘Aşk’ isimli besteyle başladı. Kendi besteleri dışında Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, Pir Sultan Abdal’ın ‘Haydar Haydar’, İstanbul türküsü olan ‘Katibim’ gibi eserlerin yanı sıra Bach, Mangore, Tariverdiyev, Schnittke gibi isimlerin eserlerini de çalan Akbar, yaklaşık 2 saat kaldığı sahneden hayranlarının büyük alkışları ile ayrıldı.

Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ve Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Anjelika Akbar’a çiçek takdim etti.

'Annem Rus, babam Ukraynalı, ben hangisinden vazgeçeyim'
FOTOĞRAF 8
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Ukrayna'nın Donbas bölgesinde 1972 yılında doğan Arina Motsarenko, 2000 yılında tatil için geldiği Adana'da Hüseyin Tarı ile tanışıp evlendi. Müslüman ve Türk vatandaşı olan Arina, adını da İrem olarak değiştirdi. Türk eşi ile 22 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 5 çocuk annesi Tarı, Adana'da yaşayan Ukrayna ve Rus vatandaşların üye olduğu Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurup başkanı da oldu.
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Tercümanlık da yapan İrem Tarı, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının kardeş olduğunu belirterek, \"Şu anda kardeş kardeşi öldürüyor\" dedi. Babasının Ukraynalı annesinin de Rus olduğunu anlatan Tarı, \"Babam Ukraynalı ve Donbas bölgesinde yaşıyor. Annem Rus. Şimdi ben hangisinden vazgeçeyim? Annemden mi babamdan mı? Biz hepimiz kardeşiz. Maalesef kardeş, kardeşi öldürüyor. Hiçbir suçu olmayan halk bombalanıyor. Bu kanlı siyasete 'hayır' diyorum. Rus kardeşlerimle biz birlikte büyüdük, aynı okulda okuduk. Sayın Putin, kes şu ateşi. Biz savaş değil kardeşlik ve barış istiyoruz\" dedi.
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'HİÇBİR ŞEKİLDE ONLARA ULAŞAMIYORUM\"<br>Donbas bölgesinde yaşayan babası Mikhail Motsarenko'ya (75) ulaşamadığını belirten İrem Tarı, \"Annem Galına, Adana'da benimle yaşıyor. Savaşın çıktığı günden bu yana babama ulaşamıyorum. En son kuzenlerimle konuştuğum sırada bir bomba patladı ve bomba sesinden sonra iletişimimiz kesildi. O saatten beri hiçbir şekilde onlara ulaşamıyorum. Babamı Türkiye'ye getirmek istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Şu an bombaların da altında. Çocuklar, yaşlılar çok korkuyorlar\" diye konuştu.
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EŞİM DE UKRAYNA İÇİN SAVAŞMAK İSTİYOR<br>Eşi Hüseyin'in de gönüllü olarak Ukrayna'ya gidip savaşmak istediğini vurgulayan Tarı, duygularını şöyle ifade etti:<br>\"Eşim Türk ve savaş haberi geldiğinden beri onu tutamıyorum. Gönüllü olarak Ukrayna'ya gitmek istiyor. Ben de bu yaştan sonra silahımı alıp gitmeye hazırım. Ülkeme gidip babamı savunmak istiyorum. Biz savaşçı değiliz, savaş istemiyoruz ama çocuklarımızı, yaşlılarımızı savunmak zorundayız. Aynı şekilde burada bulunan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar savaşmaya hazırlar. Hatta dün kapıya çok sayıda kişi geldi. Biz nasıl gönüllü olarak gidebiliriz, diyorlar. Türklere de çok teşekkür ediyorum. Telefonlarım susmuyor. Türk kardeşlerimiz arayıp, 'sizin için ne yapabiliriz' diye soruyor.\"
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'2 VATANIM VAR, UKRAYNA İÇİN HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM<br>Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi İnna Arnautova (52) da Rus asıllı Türk vatandaşı olduğunu belirterek, Ukrayna adına savaşmak istediğini söyledi. Ukrayna'da büyüdüğünü anlatan Arnautova, \"Benim iki vatanım var. Biri kökenim diğeri büyüdüğüm topraklar. Bu iki halkı ben ayıramam ama saldıran ve haksız olan Rusya olduğuna inanıyorum. Sayın Putin, acil bir çağrı olarak size sesleniyorum; durdurun bu savaşı. Bu sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil, bu dünya savaşı olacak. Biz şimdi bunu durduramazsak çok büyük boyutlara ulaşacak. Benim annem-babam Rus, babaannem, kardeşlerim ve kızım Ukraynalı. Şu an kız kardeşime ulaşamıyorum. Ukrayna için kendi hayatımı feda etmeye de hazırım\" dedi.
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'Annem Rus, babam Ukraynalı, ben hangisinden vazgeçeyim'
Ukrayna asıllı Türk vatandaşı olan Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, babasının Ukraynalı annesinin ise Rus olduğunu belirterek, "Şimdi ben hangisinden vazgeçeyim. Kardeş kardeşi öldürüyor" dedi.


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