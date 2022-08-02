Antalya Film Forum için son günler

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 1-8 Ekim’de gerçekleşecek. 2-4 Ekim’de Antalya’da, 4-6 Ekim’de ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek foruma başvuruların sona ermesine sayılı günler kaldı. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için başvurular 5 Ağustos, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve Belgesel Work in Progress Platformu için başvurular 8 Ağustos’ta sona erecek. Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için ise son başvurular 11 Ağustos’ta.
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