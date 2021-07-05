Hayat Arkadaşlarıyla oynarken çöp kutusuna saklandı Sıkışan çocuğu itfaiye çıkardı
AKTÜEL

Arkadaşlarıyla oynarken çöp kutusuna saklandı: Sıkışan çocuğu itfaiye çıkardı

Batman kent merkezinde parkın içinde bulunan beton dökümü çöp kutusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Arkadaşlarıyla oynarken çöp kutusuna saklandı: Sıkışan çocuğu itfaiye çıkardı
Çocuk bir saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı

Batman'ın Seyitler Mahallesi Şerzan Kurt Parkında meydana gelen olayda 6 yaşındaki A.K. isimli çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken saklandığı beton çöp kutusuna sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 1 saat süren hummalı çalışmanın ardından beton çöp kutusuna sıkışan çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 günden bu yana sahipsiz bir köpek bulunduğunu, zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini görenler itfaiyeyi aradı.
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Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri merdivenlerinden çıktıkları inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı.
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İtfaiye erlerinden tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı.
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İtfaiye erlerinden biri yanına yaklaştığı dişi sahipsiz sokak köpeğini iç tarafa götürdü.
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Bölgede görevde bulunan polislerin de yardım ettiği kurtarma operasyonundan sonra sahipsiz köpeğin kucakta taşınarak indirilmesinden başka çare olmadığına kanaat getirildi.
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İtfaiye erleri ve zaman zaman polisler günlerden bu yana aç kaldığı için halsiz olduğu göze çarpan köpeği kucaklarında taşıyarak 36 kat indirdi.
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Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
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Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Title
Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Title
Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Title
Esenyurt'ta 36'ncı katta 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Esenyurt'ta 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sahipsiz köpeği kurtaran itfaiye erleri, polislerle birlikte köpeği kucaklarında taşıyarak gökdelenden indirdi.

Küçükçekmece'de kapı demirine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Küçükçekmece'de kapı demirine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Küçükçekmece'de, balkonun kapısındaki demirleri sıkışan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Isparta Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir pasajın yaklaşık 6 metre derinliği olan asansör boşluğundan kedi sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla asansör boşluğuna inerek, düşen kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.


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