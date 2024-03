Aşk yolunda kendini arayış

Ömür bir arayış yolculuğudur. İnsan ise bu arayış yolunda adayışta olan bir yolcu... Ne bulduğu da neyi, nerede aradığı ile ilgilidir. Her arayanın yolculuğu mutlaka içselliğin sesi ile bir gün buluşur. Bazen bu buluşmayı zaman tayin eder, bazen bir mekân, genellikle de bir insan. İşte Aşkın Kapısı’nın araladığı hikâyede bizim hikâyemiz. Arayanların, adayanların, renkli bir hayat sürmesine rağmen ruhu karadan griye çalanların beyaz ötesine yani nur eşiğine varan bir yol hikâyesi. Yol var, yolcular var, yolcuyu yolundan eylemek isteyenler var.

Mesnevi’nin her cümlesinde külsüz dumansız bir yanmışlığın içindedir artık. İstese de bu manevi çekim alanından çıkamayacaktır. Mevlana bir mıknatıs olmuş o ise pas tutmuş bir metal.

Kitaptaki her bir kişilik ayrı bir dersin parçası gibi. Tesbih tanesini dizer gibi bağlantılı bir geçişlerle her boncuk her isim bize farklılıklar içindeki güzelliğin bütünlüğünü göstermesi bakımından yazar maharetini akıcı ve merak uyandırıcı şekilde yansıtmış.