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Hayat Aslında meydan okuyorum
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Aslında meydan okuyorum

Filistinli şarkıcı, besteci ve yapımcı “Omar Kamal” Ortadoğu’dan dünyaya açılan bir yıldız. Arap dünyasının Frank Sinatra’sı olarak adlandırılan Kamal’a bu benzetme uzun vadede sanatınızın önüne geçmez mi diye sorduğumuzda “Bu benim için hem bir meydan okuma hem de büyük bir gurur” yanıtını verdi.

Hakan Varol Yeni Şafak
Omar Kamal
Omar Kamal

Michael Jackson ve Sir Paul McCartney ile çalışan isimlerin de yer aldığı albümün kaydı Londra, LasVegas, Los Angeles, Vancouver ve Hollywood’da gerçekleşti. İngiltere’den Arap ülkelerine kadar verdiği dev konserlerde binlerce hayranı kendisini takip etti. İngiltere’de yaşayan yorumu ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Omar Kamal, artık konserler yapılacak düzene geçildiğinde Türkiye›de ilk konserini vereceğini müjdeledi.

Ortadoğudan dünyaya merhaba diyorsunuz. Filistinli bir sanatçı olarak bunu başarırken zorluk çekiyor musunuz?

Filistinli olmak, hangi yönden baktığınıza ve içinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak olumlu veya olumsuz olarak değişir.

İngiltere'de bambaşka bir kültürde yaşıyor ve sanat hayatında büyük sıçramalar yaşıyorsunuz. Kültür çatışması yaşıyor musunuz?

Kültürel farklılıkları tabii ki hissediyorsunuz ancak ben kendi dünyasını kendi etrafında yaratma eğiliminde olan biriyim, bu yüzden yer ve zaman benim için önemsiz hale geliyor. Yapı itibari ile kültürler arasında benzerlikler aramaktan hoşlanıyorum, bu benim müzikte de kullandığım bir yaklaşım.Örneğin Birleşik Krallık, Filistin ya da Türkiye arasında pek çok ortak özellik görebiliyorum.

Çok zorlu bir süreçten geçtik. Salgın sürecinde İngiltere›den pek iyi haberler almadık. Orada yaşayan biri olarak ülkenin tutumunu nasıl değerlendirdiniz?

Pandemi çoğu hükümet için ilk kez karşı karşıya kalınan bir konu ve birçoğu kendilerine uygun en iyi çözümü bulmak zorundaydı. İngiltere gibi büyük bir ülkede gerekli önlemleri almanın ardındaki muazzam sorumluluğu göz önünde bulundurduğumuzda olabildiğince çabuk aksiyon alındığına inanıyorum.

Omar Kamal

KÜLTÜRLERİMİZ BİRBİRİNE YAKIN

Türkiye’ye daha önce geldiniz mi? Burası hakkında neler biliyorsunuz?

Ailemle bir ziyaret için en son 2018’de Türkiye’ye geldim. Elbette Arap ve Türk kültürleri çok yakın. Müzikte ve televizyonda büyük bir kültürel alışveriş var. En son albümümde iki şarkıda İstanbulStrings ile kayıt yapmanın zevkini yaşadım. Kaydettiğimiz şarkılardan birinde oryantal bir çeyrek ton vardı ve bu kaydı yapana kadar Türk çeyrek tonunun Arap müziğinde kullanılan tondan farklı olduğunu bilmiyordum. Farklı bir soundu ve hissi var. Daha keskin olduğu için de bana göre neredeyse üçüncü bir ton olarak adlandırılabilir.

Ortadoğu’nun Frank Sinatra’sı olarak adlandırılmak şüphesiz gurur verici bir kavram ama isminizin hep bir starla anılması uzun vadede dezavantaj yaratmaz mı?

Bu benim için hem bir meydan okuma hem de büyük bir gurur. Zaman içinde bir sanatçı olarak büyüdükçe bunun geçmişte kalacak bir unvan olacağına inanıyorum. Eğer yaptığım orijinal çalışmalarım bu benzetmenin kendisinden daha önemli hale gelirse, o zaman kendiliğinden kaybolacaktır.

HAZIR OLUNCA YOLA DEVAM

  • Albüm salgının etkisinde kaldı sanırım. Müzikalite anlamında çok farklı işlere imza atıyorsunuz. Planlarınız bundan sonrası için ne yönde?
  • Elbette dünyadaki herkes gibi ben de etkilendim. Bu durumu hepimiz için daha büyük bir planın parçası olarak görüyorum. Bu salgından kişisel düzeyde elde edebileceğimiz yararlı sonuçlar da çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Hızlı yaşam tarzının derinliklerinde olan birçok insan için bir duraklama belki de ikinci bir şans olabilir. Bu süreçte büyümeye ve müzik yapmaya devam edeceğiz. Dünya hazır olduğunda tekrar yola çıkacağız ve yaptıklarımızı insanlarla paylaşacağız.
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