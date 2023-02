AVM yerine Rami'ye: İlk kez kütüphaneye geldik ne iyi ettik

Rami, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük kütüphanesine kavuştu. 220 dönümlük alan içinde 36 bin metrekarelik kapalı bölümü bulunan Rami Kütüphanesi bebek bölümünden ihtisas alanına, camisinden kafesine, bahçesinden konferans salonuna, sergi alanlarından okuma salonlarına kadar çok amaçlı bir kütüphane olarak her yaştan okurunu 7 gün 24 saat ağırlıyor.

Yaş grubuna göre ilgi duyulan yazarlar değişiyormuş. Mesela 6-14 yaş arası okurlar öykü, masalı seviyormuş. Özellikle ilköğretim ve ortaokul için 100 temel eser niteliğindeki eserleri okumak için alıyorlar. Bu yaş grubunun en severek okuduğu yazar ise Ömer Seyfettin. Jeff Kinney’ın “Saftirik” serisi yine en çok okunan ve ödünç istenen kitaplar arasında. Bunun yanı sıra Nur Kutlu’nun “Serçe Kuşu Benekli” (Allah’ın Alim ismini öğreniyor), Jonathan Swift’in “Gulliver’in Gezileri”, Varol Yaşaroğlu’nun “Kral Şakir Oyun Gezegeni”, Debi Gliori’nin “Fırtınalı Gece”, Peter Riley’in “Bilime İlk Adım Sağlıklı Kalmak”, Sezin Mavioğlu’nun “Kitap Karıncası” isimli kitaplar en çok okunan kitaplar. Gençlerin ise Türk ve Dünya klasikleri yanında çizgi romanlara da ilgi gösterdiklerini öğreniyoruz. Yetişkinlerin ilgi alanı ise çok daha çeşitli. Roman okuyan da var, kişisel gelişim ya da dini kitap da. Gelen ziyaretçilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz çay ve çorba ikramı veriliyor. Çorbalar, Osmanlı’dan bu yana hâlâ hizmet veren Eyüp’teki Aşevi’nden her gün üç kazanda geliyor. Gündüz 12.00-14.00 saatleri arasında akşam ise 16.00 ile 20.00 saatleri arasında servis ediliyor. Gelen ziyaretçilerle sohbet ederken en çok ilgimi ilk kez kütüphaneye geldiğini söyleyenler çekiyor. Yaşları 14 ila 74 yaş arasında değişen ve ilk kez kütüphane ortamını merak edip Rami’ye gelenlerin kütüphane izlenimlerini dinliyorum. Çoğu ilk kez kütüphaneye geldikten sonra burada vaktini daha verimli geçirdiğini fark edip tekrar gelmeye başlamış. Sözü şimdi kütüphane ortamını yeni keşfedenlere bırakıyorum:

Feyza Kiraz, Fatih Yavuzselim’den eşi ve çocuklarıyla birlikte ailece kütüphanede vakit geçirdiklerini söylüyor ve ekliyor: “Burada her şey herkese yönelik. Ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinlerin yararlanabileceği bir yer burası.” Kitapları kendisinin de çocuklarının da çok sevdiğini dile getiren Feyza Kiraz, kütüphanede çocuklarıyla vakit geçirmekten o kadar mutlu ki bize şunları anlatıyor: “Bugün iki çocuğumuz için geldik buraya. Birisi daha bebek. Dört yaşındaki çocuğum için geldik aslında. Burada oyun alanları var, hem de kızımın kitaplara da ilgisi var. Çocuğum iki yaşından beri kitaplarla çok haşır neşir. Buraya da üye olduk, hem çocuğuma hem kendime kitaplar alacağım. Bugün çocuğumla birlikte burada merhametle ilgili bir kitap okuduk, içeriği oydu. Ondan sonra birlikte oyun alanına geçtik. Mesela kızım zıplamayı, atlamayı fiziksel aktiviteyi de çok seviyor. Ona yönelik oyunlar da vardı. Legolar, bloklar vardı ayrıca. Üstelik oyun alanı içerisinde kitap alanı da yapmışlar. Biz anne anne babalar da kitap okuyabiliyoruz yukarıda. Kızım oyun oynarken ben de diğer ebeveynlerle birlikteydim. Genellikle kızımla birlikte, bebeğim de olduğu için evde vakit geçiriyordum. Çok fazla dışarıya çıkmıyorduk. Rami Kütüphanesi’yle böyle bir imkân doğdu bizim için. Eve de yakın olduğu için her zaman gelmeyi düşünüyoruz. Çocuk gerçekten dışarı ortamda daha çok enerjisini atabiliyor ama evde öyle bir ortam yok. Kütüphane benim için hayat demek. Çünkü ben kitap okumayı çok seviyorum. Burada da her türlü kitap var. İnsanların neye ilgisi var onu okuyabiliyor.”