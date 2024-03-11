Avustralya’da Cumhuriyet’in 100. yaşı kutlandı

Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. Sydney şehrinde 2019 yılında eğitime başlayan Maarif Okulu öğrencileri, ilkini Sydney’de sahneledikleri “Bir Sevdadır Anadolu” müzikalinin ikinci gösterimi için Melbourne’da sahneye çıktı. Müzikalde, Türklerin Orta Asya’dan çıkıp Anadolu’yu vatan edinmeleri, verdikleri savaşlar, oluşturdukları kültür, müzik ve inançları tarihsel bir akış içinde anlatıldı.