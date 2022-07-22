Ayın yüzeyi İTÜ’de

Yarışma için 5 saatlik bir sunum gerçekleştirdiklerini söyleyen Engin, \"Yarışamaya hocalarımızın yönlendirmesiyle 4 arkadaşımla birlikte katıldık. Yarışmaya son 1 ay kala hazırlanmaya başladık. Yarışmaya hazırlık aşamasında sık sık vaka örnekleri çözdük. Bu yarışma İşletme mühendisliği alanında dünyada bulunan hatırı sayılır yarışmalardan biri. Böyle bir yarışmada okulumuzu, ülkemizi temsil etmemiz bizim için çok önemli. Çünkü insanlarda her zaman Türkiye'deki eğitim ne kadar yeterli? ya da eğitim alanında yurt dışına göre eksik miyiz? endişesi oluyor. Bu yarışma bizim bu algıyı kırmamız gerektiğini ve Türkiye'deki eğitimin ne kadar değerli olduğunu görmemizi sağladı. Biz 1 aylık bir sürede böyle kapsamlı bir yarışmada birinci olabildik, ki bu yarışmada bu zamana kadar hep Amerikalı okulların kazandığını biliyoruz\" diye konuştu.<br>