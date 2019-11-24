Bağışlar iyiliğe dönüşüyor

İyilik bulaşıcı olduğunda dünya en sağlıklı halini alacaktır. İnsana ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla yola çıkan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) bağış yoluyla ulaştırılan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Emine Erdoğan öncülüğünde iyilik fırsatları yaratan ve kamu yararına hizmet eden derneğin Parla, Payam gibi iktisadi işletmeleri bulunuyor. TOGEM görevlisi Ayşe Bağra’dan dernek hakkında bilgi alıyoruz: “TOGEM’deki bütün ürünler bağış olarak geliyor. Şirketlerden gelen kumaşlar ve ürünler TOGEM atölyelerinde işleniyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Açtığımız meslek edindirme kurslarında yüzlerce kadına ulaştık. İhtiyaç sahibi bayanlar meslek edindirme kurslarında sertifika kazanıyor ve iş imkanı buluyor. Bazılarını şirketlere yönlendiriyoruz bazılarını da TOGEM ekibine dahil ediyoruz. Atölyelerimizde kendi kurslarımızdan mezun bayanlar çalışıyor. İşkur ve Halk Eğitim ortalığında yapıyoruz bütün bunları. Bayanlar iş bilse de sertifikaları olmadığı için kapsamlı işlerde çalışamıyorlardı. Kurslar sayesinde sertifika kazanıp çalışmaya başlıyorlar. Hiçbir şey eskisi olmayacak sloganıyla yola çıkmıştık, bu yolda çalışmaya devam ediyoruz.”

Emine Erdoğan

BAĞIŞLARA KÖPRÜ OLUYORUZ

Çağın gürültüsünde sessizleşen iyilik, bu kaostan çıkabilecekse bunu bizim emeğimizle yapacak. Kumaş, aksesuar, çanta gibi birçok bağış geldiğini belirten Bağra, “İşlenip ürün haline gelen parçalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bazı parçalar ise satılıp nakite çevriliyor ve ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor. Tasarımcılar da bağışta bulunabiliyorlar. Bazen de bağışçılarımız bizi arıyor. Koltuk takımını değiştireceğim, gelip alırsanız bağışlamak istiyorum diyorlar. Ekibimiz gidip alıyor, gerekirse tamir ediyor. Gelinlik ve damatlığını bağışlayan çiftlerimiz de oluyor. Biz de onları evlenecek çiftlerimize ulaştırıyoruz. Aklınıza gelen her şeyi bağış olarak kabul ediyoruz. Mutfak, giyim atölyesi, bilgi işlem, depo, ev eşyası, oyuncak, kıyafet, yiyecek, yakacak, teknolojik alet, mobilya gibi farklı bölümlerimiz var. Örneğin çekyat gelmişse onu tamir edip gereken yere iletiyoruz. Siz bağışlıyorsunuz biz ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. Bir köprü oluyoruz yani. En ufak kumaşı bile önlüğe dönüştürüyoruz. Kumaş çantalar yapıyoruz. Parla’da satılan elbiseler TOGEM’li hanımların elinden çıkıyor. Payam mutfağında çalışan insanların bir bölümü de TOGEM’li” diyor.

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BİR TEBESSÜM YETİYOR

TOGEM

İyiliğin olduğu yerde mutlaka yerini alan mutluluk, TOGEM’liler için en kıymetli ödül. Yardımlar sırasında çocukların sevincinin unutulmaz olduğuna değinen Ayşe Bağra, şunları söylüyor: “Başvuruların hepsi değerlendiriliyor. Merkeze gelip başvuran da oluyor. Kimi dilekçe kimi mektup yazıyor. Bire bir görüşmeler sonrası ev ziyaretleri yapılıyor. Ailelerin her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bağışların en yüksek karşılığını çocuklardan alıyoruz. Bir teşekkür, bir tebessüm yetiyor. Kimisi oyuncak kimisi kitap istiyor. Sevinçlerini hemen gösterebiliyorlar. Çocuk, her yerde çocuk.”

Yardımseverlerin katkısı ve desteğiyle yola devam eden TOGEMDER, Türkiye’nin her yerine ulaşmaya çalışıyor. TOGEM ekibi, Siirt’ten Antalya’ya Konya’dan Ağrı’ya birçok ilde iyilik götürmüş. İyiliğe katkıda bulunmak isterseniz de TOGEMDER tarafından Üsküdar’da 6-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Dönüşüm Pazarı’na davetlisiniz.

Çocuklara ayrı önem veriliyor