Bağışlar iyiliğe dönüşüyor

İyilik bulaşıcı olduğunda dünya en sağlıklı halini alacaktır. İnsana ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla yola çıkan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) bağış yoluyla ulaştırılan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Emine Erdoğan öncülüğünde iyilik fırsatları yaratan ve kamu yararına hizmet eden derneğin Parla, Payam gibi iktisadi işletmeleri bulunuyor. TOGEM görevlisi Ayşe Bağra’dan dernek hakkında bilgi alıyoruz: “TOGEM’deki bütün ürünler bağış olarak geliyor. Şirketlerden gelen kumaşlar ve ürünler TOGEM atölyelerinde işleniyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Açtığımız meslek edindirme kurslarında yüzlerce kadına ulaştık. İhtiyaç sahibi bayanlar meslek edindirme kurslarında sertifika kazanıyor ve iş imkanı buluyor. Bazılarını şirketlere yönlendiriyoruz bazılarını da TOGEM ekibine dahil ediyoruz. Atölyelerimizde kendi kurslarımızdan mezun bayanlar çalışıyor. İşkur ve Halk Eğitim ortalığında yapıyoruz bütün bunları. Bayanlar iş bilse de sertifikaları olmadığı için kapsamlı işlerde çalışamıyorlardı. Kurslar sayesinde sertifika kazanıp çalışmaya başlıyorlar. Hiçbir şey eskisi olmayacak sloganıyla yola çıkmıştık, bu yolda çalışmaya devam ediyoruz.”
BAĞIŞLARA KÖPRÜ OLUYORUZ
Çağın gürültüsünde sessizleşen iyilik, bu kaostan çıkabilecekse bunu bizim emeğimizle yapacak. Kumaş, aksesuar, çanta gibi birçok bağış geldiğini belirten Bağra, “İşlenip ürün haline gelen parçalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bazı parçalar ise satılıp nakite çevriliyor ve ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor. Tasarımcılar da bağışta bulunabiliyorlar. Bazen de bağışçılarımız bizi arıyor. Koltuk takımını değiştireceğim, gelip alırsanız bağışlamak istiyorum diyorlar. Ekibimiz gidip alıyor, gerekirse tamir ediyor. Gelinlik ve damatlığını bağışlayan çiftlerimiz de oluyor. Biz de onları evlenecek çiftlerimize ulaştırıyoruz. Aklınıza gelen her şeyi bağış olarak kabul ediyoruz. Mutfak, giyim atölyesi, bilgi işlem, depo, ev eşyası, oyuncak, kıyafet, yiyecek, yakacak, teknolojik alet, mobilya gibi farklı bölümlerimiz var. Örneğin çekyat gelmişse onu tamir edip gereken yere iletiyoruz. Siz bağışlıyorsunuz biz ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. Bir köprü oluyoruz yani. En ufak kumaşı bile önlüğe dönüştürüyoruz. Kumaş çantalar yapıyoruz. Parla’da satılan elbiseler TOGEM’li hanımların elinden çıkıyor. Payam mutfağında çalışan insanların bir bölümü de TOGEM’li” diyor.
BİR TEBESSÜM YETİYOR
İyiliğin olduğu yerde mutlaka yerini alan mutluluk, TOGEM’liler için en kıymetli ödül. Yardımlar sırasında çocukların sevincinin unutulmaz olduğuna değinen Ayşe Bağra, şunları söylüyor: “Başvuruların hepsi değerlendiriliyor. Merkeze gelip başvuran da oluyor. Kimi dilekçe kimi mektup yazıyor. Bire bir görüşmeler sonrası ev ziyaretleri yapılıyor. Ailelerin her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bağışların en yüksek karşılığını çocuklardan alıyoruz. Bir teşekkür, bir tebessüm yetiyor. Kimisi oyuncak kimisi kitap istiyor. Sevinçlerini hemen gösterebiliyorlar. Çocuk, her yerde çocuk.”
Yardımseverlerin katkısı ve desteğiyle yola devam eden TOGEMDER, Türkiye’nin her yerine ulaşmaya çalışıyor. TOGEM ekibi, Siirt’ten Antalya’ya Konya’dan Ağrı’ya birçok ilde iyilik götürmüş. İyiliğe katkıda bulunmak isterseniz de TOGEMDER tarafından Üsküdar’da 6-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Dönüşüm Pazarı’na davetlisiniz.
Çocuklara ayrı önem veriliyor
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- Sivil toplum örgütlerinin önem kazandığı bugünlerde insanlar, gruplar, bölgeler ve topluluklar arasında güvenilir köprülere ihtiyaç duyuluyor. Bu bağın en sağlam temsilcisi olan dernek tedarik, dağıtım, eğitim, danışmanlık, araştırma, ulaştırma konularında çalışıyor. Ülkelerindeki zulümden kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyeli kadınlar da TOGEMDER’in iyilik hamlelerinden nasibini alıyor. “Bir Umut Bir Ufuk” projesi kapsamında Suriyeli kadınların mesleki eğitim, psikolojik destek, istihdam ve topluma uyum entegrasyonu sağlanıyor.
- FİDANLAR SABIRLA BÜYÜR
- Bebek ve çocuklara ayrı bir önem veren TOGEMDER, “Erken Tanı Erken Hayat” etkinliği sayesinde zihinsel yetersizliği olan çocukları fark etme, değerlendirme, tanılama ve yönlendirme görevini üstleniyor. Ailelerin de eğitildiği etkinliklerde kültürel ve çevresel faktörlerin etkisi de değerlendiriliyor ve çocuğun topluma adaptasyonunda, maddi manevi destek konusunda yol gösteriliyor. Çocuk ihmal ve istismarlarının önüne geçmenin amaçlandığı “Biz Geleceğiz” projesinde ise bir fidan olarak görülen çocuklar, sabırla büyütülüp eğitildiğinde neler olabileceğini bize gösteriyor. “Temiz Sınıf Sağlıklı Gelecek” ile hasta olmaya en müsait dönemlerinde anasınıfında okuyan çocukların temizliğini sağlamak hedefleniyor. Ayrıca “Geleceğe Annemle Yürüyorum” projesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekiliyor. Altmıştan fazla şehirde 700’den fazla okul yapan TOGEMDER, “Anasınıfsız Okul Kalmasın” diyor.