Hayat Bağışlar iyiliğe dönüşüyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bağışlar iyiliğe dönüşüyor

Her alanda yardım yapmak için yola çıkan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM) topladığı bağışları iyiliğe dönüştürüyor. En ufak bağışı bile değerlendirdiklerini belirten TOGEM görevlisi Ayşe Bağra, “Her şeyi bağış olarak kabul ediyoruz. Mutfak, giyim atölyesi, bilgi işlem, depo, ev eşyası, oyuncak, kıyafet, yiyecek, yakacak, teknolojik alet, mobilya gibi farklı bölümlerimiz var. Siz bağışlıyorsunuz biz ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. Bir köprü oluyoruz” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
TOGEM
TOGEM

İyilik bulaşıcı olduğunda dünya en sağlıklı halini alacaktır. İnsana ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla yola çıkan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) bağış yoluyla ulaştırılan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Emine Erdoğan öncülüğünde iyilik fırsatları yaratan ve kamu yararına hizmet eden derneğin Parla, Payam gibi iktisadi işletmeleri bulunuyor. TOGEM görevlisi Ayşe Bağra’dan dernek hakkında bilgi alıyoruz: “TOGEM’deki bütün ürünler bağış olarak geliyor. Şirketlerden gelen kumaşlar ve ürünler TOGEM atölyelerinde işleniyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Açtığımız meslek edindirme kurslarında yüzlerce kadına ulaştık. İhtiyaç sahibi bayanlar meslek edindirme kurslarında sertifika kazanıyor ve iş imkanı buluyor. Bazılarını şirketlere yönlendiriyoruz bazılarını da TOGEM ekibine dahil ediyoruz. Atölyelerimizde kendi kurslarımızdan mezun bayanlar çalışıyor. İşkur ve Halk Eğitim ortalığında yapıyoruz bütün bunları. Bayanlar iş bilse de sertifikaları olmadığı için kapsamlı işlerde çalışamıyorlardı. Kurslar sayesinde sertifika kazanıp çalışmaya başlıyorlar. Hiçbir şey eskisi olmayacak sloganıyla yola çıkmıştık, bu yolda çalışmaya devam ediyoruz.”

Emine Erdoğan

BAĞIŞLARA KÖPRÜ OLUYORUZ

Çağın gürültüsünde sessizleşen iyilik, bu kaostan çıkabilecekse bunu bizim emeğimizle yapacak. Kumaş, aksesuar, çanta gibi birçok bağış geldiğini belirten Bağra, “İşlenip ürün haline gelen parçalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bazı parçalar ise satılıp nakite çevriliyor ve ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor. Tasarımcılar da bağışta bulunabiliyorlar. Bazen de bağışçılarımız bizi arıyor. Koltuk takımını değiştireceğim, gelip alırsanız bağışlamak istiyorum diyorlar. Ekibimiz gidip alıyor, gerekirse tamir ediyor. Gelinlik ve damatlığını bağışlayan çiftlerimiz de oluyor. Biz de onları evlenecek çiftlerimize ulaştırıyoruz. Aklınıza gelen her şeyi bağış olarak kabul ediyoruz. Mutfak, giyim atölyesi, bilgi işlem, depo, ev eşyası, oyuncak, kıyafet, yiyecek, yakacak, teknolojik alet, mobilya gibi farklı bölümlerimiz var. Örneğin çekyat gelmişse onu tamir edip gereken yere iletiyoruz. Siz bağışlıyorsunuz biz ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. Bir köprü oluyoruz yani. En ufak kumaşı bile önlüğe dönüştürüyoruz. Kumaş çantalar yapıyoruz. Parla’da satılan elbiseler TOGEM’li hanımların elinden çıkıyor. Payam mutfağında çalışan insanların bir bölümü de TOGEM’li” diyor.

BİR TEBESSÜM YETİYOR

TOGEM

İyiliğin olduğu yerde mutlaka yerini alan mutluluk, TOGEM’liler için en kıymetli ödül. Yardımlar sırasında çocukların sevincinin unutulmaz olduğuna değinen Ayşe Bağra, şunları söylüyor: “Başvuruların hepsi değerlendiriliyor. Merkeze gelip başvuran da oluyor. Kimi dilekçe kimi mektup yazıyor. Bire bir görüşmeler sonrası ev ziyaretleri yapılıyor. Ailelerin her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bağışların en yüksek karşılığını çocuklardan alıyoruz. Bir teşekkür, bir tebessüm yetiyor. Kimisi oyuncak kimisi kitap istiyor. Sevinçlerini hemen gösterebiliyorlar. Çocuk, her yerde çocuk.”

Yardımseverlerin katkısı ve desteğiyle yola devam eden TOGEMDER, Türkiye’nin her yerine ulaşmaya çalışıyor. TOGEM ekibi, Siirt’ten Antalya’ya Konya’dan Ağrı’ya birçok ilde iyilik götürmüş. İyiliğe katkıda bulunmak isterseniz de TOGEMDER tarafından Üsküdar’da 6-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Dönüşüm Pazarı’na davetlisiniz.

Çocuklara ayrı önem veriliyor

  • TOGEM
  • Sivil toplum örgütlerinin önem kazandığı bugünlerde insanlar, gruplar, bölgeler ve topluluklar arasında güvenilir köprülere ihtiyaç duyuluyor. Bu bağın en sağlam temsilcisi olan dernek tedarik, dağıtım, eğitim, danışmanlık, araştırma, ulaştırma konularında çalışıyor. Ülkelerindeki zulümden kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyeli kadınlar da TOGEMDER’in iyilik hamlelerinden nasibini alıyor. “Bir Umut Bir Ufuk” projesi kapsamında Suriyeli kadınların mesleki eğitim, psikolojik destek, istihdam ve topluma uyum entegrasyonu sağlanıyor.
  • FİDANLAR SABIRLA BÜYÜR
  • Bebek ve çocuklara ayrı bir önem veren TOGEMDER, “Erken Tanı Erken Hayat” etkinliği sayesinde zihinsel yetersizliği olan çocukları fark etme, değerlendirme, tanılama ve yönlendirme görevini üstleniyor. Ailelerin de eğitildiği etkinliklerde kültürel ve çevresel faktörlerin etkisi de değerlendiriliyor ve çocuğun topluma adaptasyonunda, maddi manevi destek konusunda yol gösteriliyor. Çocuk ihmal ve istismarlarının önüne geçmenin amaçlandığı “Biz Geleceğiz” projesinde ise bir fidan olarak görülen çocuklar, sabırla büyütülüp eğitildiğinde neler olabileceğini bize gösteriyor. “Temiz Sınıf Sağlıklı Gelecek” ile hasta olmaya en müsait dönemlerinde anasınıfında okuyan çocukların temizliğini sağlamak hedefleniyor. Ayrıca “Geleceğe Annemle Yürüyorum” projesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekiliyor. Altmıştan fazla şehirde 700’den fazla okul yapan TOGEMDER, “Anasınıfsız Okul Kalmasın” diyor.
DNA sonucu belli oldu

DNA sonucu belli oldu

​Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme.
Beşiktaş 4te 4 yaptı

Beşiktaş 4'te 4 yaptı

​Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 1-0'la geçti.
CHPli kaynağın verdiği plakalar sahte çıktı

CHP'li 'kaynağın'
verdiği plakalar sahte çıktı

Emniyette kayıtların olmadığı açıklandı.
Gerekli <br>karşılık verildi

Gerekli
karşılık verildi

YPG/PKK'nın saldırılarına misliyle mukabele.
İsrail'den 'bayram' baskını

İsrail'den 'bayram' baskını

Harem-i İbrahim Camisi'ni basıp Filistinlilere saldırdılar.
Liderliğe yükseldi

Liderliğe yükseldi

​Ankaragücü'nü rahat geçen 'fırtına' maç fazlasıyla lider.

İngiliz istihbaratçının <br>evinde hareketlilik

İngiliz istihbaratçının
evinde hareketlilik

İstanbul Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunmuştu.
Tarihi rekor

Tarihi rekor

Bayraktar TB2 SİHA'lar yeni bir rekor daha kırdı.
'Kaynak' Talat Atilla konuştu

'Kaynak' Talat Atilla konuştu

"İddiayı Kılıçdaroğlu doğruladı ve kaynağım bir CHP'li".
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Dipsiz Göl'ün<br> son hali

Dipsiz Göl'ün
son hali

Define kazısı sonrası yok olan göle su verilmeye başlandı.
Bir türlü<br>önüne geçilemiyor

Bir türlü
önüne geçilemiyor

​İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi rahatlığı.
İlk kriz değil

İlk kriz değil

​Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti.
Forvetsiz kaldı

Forvetsiz kaldı

​F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç Malatya'ya götürülmedi.
Rutte şaşırttı

Rutte şaşırttı

"DEAŞ'lıları geri almak zorundayız, bu hafta gerçekleşti zaten."
10. devriye tamamlandı

10. devriye tamamlandı

51 kilometre uzunluğundaki güzergahta yapıldı.
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Gündem

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Ayrıca ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi
Gündem

BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankasına (TCMB) devredilecek, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.
PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı
Gündem

PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.