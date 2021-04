​Bahar kokusu mutfaktan geliyor

Mevsim yerel otların tezgahlarda getirdiği yeşil bereketi işaret ediyor. Anadolu’nun her ilinde bambaşka lezzetli otlar kadınların elleriyle toplanıyor, börek oluyor, aş oluyorlar. Her birinin başka başka şifası olduğuna inanılan yöresel otlar, kışlık kurutulmuş sebzelerin bittiği bir zamanda sebzelerin bolluğu vaktine kadar rızık oluyor yöre insanlarına. Labada, madımak, kenger, çiriş, turpotu, ebegümeci, kuzukulağı ve daha nicesi yüzlerce yıldır hem ilaç hem de gıda olarak tüketiliyor. Biz “yerel otlar” deyince önce Ege’yi hatırlarız. Gerçekten Ege’nin her yıl yapılan ot festivalleri, turizme kazandırılmış yöresel ot yemekleri ile hak edilmiş bir ünü vardır.

Kimi yörelerde et, kimi yörelerde tahıl daha ön plana çıkmış olsa da bu topraklarda Avrupa’daki endemik bitki türünün üç katı bitki var ve Anadolu insanı mutfakta oldukça mahir. Büyük bir keşif tutkusuyla otları, mantarları tek tek tanımış, onları doğalarına uygun yöntemlerle aşa çevirmişler. Örneğin yabani kuşkonmaz, arapsaçı, sarmaşık gibi bir çok ot çeşidi soğanla kavrulup suyunu çektirdikten sonra bulgur ya da kırık buğday ilavesiyle pişiriliyor. Ya da üzerine yumurta kırılarak zenginleştiriliyor. Bazı tariflerde pastırma, sucuk malzemelere ekleniyor. Bazı tariflerde zeytinyağı ve limonla lezzetleniyor, bazılarında yoğurt ve sarımsakla.

YEDİ OTLA YAPILAN YEMEK

Kadim zamanlardan bu yana, Nevruz ile Hıdırellez arasında , özellikle Hıdırellez gününde yedi farklı otla yapılan yemeklerin tüketilmesinin şifa olacağına inanılır. Aslında bilimsel olarak ta bu otların her biri bir çok vitamin ve minerali, beraberinde farklı farklı organelleri içerir ve gerçekten de sağlıklı beslenmenin bir parçasıdırlar. Dolayısıyla doğadan ,organik halleriyle soframıza gelen her besin, özellikle yeşil bitkiler, ihtiyacımız olan bir çok şeyi içerdiklerinden bize daha dinç ve sağlam bir bünyeye kavuşmakta yardımcı olurlar. Rasulullah (s.a.v.) efendimizin buyurduğu gibi biz de sofralarımızı yeşilliklerle süsleyelim ve bu sağlıklı, organik gıdalardan şifa bulalım diye bu haftayı yerel ot yemeklerine ayırmak istedim. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü diliyorum.

Kenger Meftunesi

MALZEMELER

-1 kg ayıklanmış kenger otu -250 g. döş veya incik eti -4 yemek kaşığı tereyağı

-Bir kahve fincanı sumak suyu -Bir çay kaşığı tuz -3 diş sarımsak

-Bir tatlı kaşığı salça -Bir tatlı kaşığı kırmızı biber

YAPILIŞI

Kengeri yıkayıp doğrayalım ve suda bekletelim. Eti kavuralım ve tereyağını ilave edelim.

Salçayı ilave edip üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyelim ve 10-15 dakika etin

pişmesini bekleyelim. Daha sonra kengeri ve sumak suyunu ilave edip biberi ekleyelim,

iyice pişirelim. Sarımsakları ezelim ve üzerine ilave ederek servise alalım. Afiyet olsun.

Çiriş Kavurması

MALZEMELER

-1 kg çiriş otu

-1,5 çay bardağı bulgur

-2 kuru soğan

-Bir yemek kaşığı tereyağı

-Bir yemek kaşığı salça

-Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI