Bakan Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmıyor her bir doz aşının kıymetini biliyoruz Bakan Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmıyor her bir doz aşının kıymetini biliyoruz Bakan Koca, randevuya gelmeyenlerin aşısının çöpe gittiğine dair iddiaları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. Bakan Koca, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

Haber Merkezi 15 Nisan 2021, 11:05 Son Güncelleme: 15 Nisan 2021, 13:14 DHA