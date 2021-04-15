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Hayat Bakan Koca Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmıyor her bir doz aşının kıymetini biliyoruz
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Bakan Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmıyor her bir doz aşının kıymetini biliyoruz

Bakan Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmıyor her bir doz aşının kıymetini biliyoruz

Bakan Koca, randevuya gelmeyenlerin aşısının çöpe gittiğine dair iddiaları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. Bakan Koca, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmıyor her bir doz aşının kıymetini biliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech aşısı için randevu alanların aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların ziyan olduğunu söylemişti. Tükek, ''Biontech aşısı, sınırlı sayıda var. Ama randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil. Mutlaka o anda kullanılması gerekiyor. Kullanılmadığı takdirde boşa gidiyor. Vatandaşlardan ricamız, bu aşılar çok kıymetli, boşa gitmemesi için aşı randevusunu aldığınız zaman mutlaka randevunuza gidin ve aşınızı yaptırın'' ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Tufan Tükek'in bu iddialarını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

  • ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir''

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