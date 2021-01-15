Bakan Kurum Barış Pınarı Harekatı şehidinin vasiyeti üzerine inşa edilen caminin açılışını yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, merkez Meram ilçesinde inşaatı tamamlanan Şehit Yunus Mermer Camisi'ne geldi. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, şehidin vasiyetinin yerine getirildiğini belirtti.

Kurum, "Bugün hem Yunus Mermer'in hem de tüm şehitlerimiz adına onlara verdiğimiz sözü tutmanın gururu içerisindeyiz. Allah rahmet etsin ve hepsinden razı olsun. Bu kardeşlerimizin adını yaşatmak adına bu camide ismini vermeye vesile olan ailemize, Emlak Konut Genel Müdürlüğüne ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz. Camimiz 3 bin kişi kapasiteli, dersliklerin olduğu, Kur'an kursunun olduğu, mahallemize ve bölgemize hizmet edecek eserimiz." diye konuştu.

OYNAT 00:12 Şehidimizin son görüntüleri Barış Pınarı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in son görüntüleri. BiP'te paylaş

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2019 YILINDA ŞEHADETE KAVUŞMUŞTU

Kurum daha sonra şehidin annesi Necla ve babası Recep Mermer ile caminin açılışını gerçekleştirdi. Bu sırada Kurum, kendisine takdim edilen tabloyu, şehidin babası Recep Mermer'e hediye etti.

Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, 11 Ekim 2019'da Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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Kurum, camiye gelişinde kendisini kahve içmeye davet eden 12 yaşındaki Hızır Halis Ziya Özdemir'i de evinde ziyaret etti.