Hayat Bakan Kurum Barış Pınarı Harekatı şehidinin vasiyeti üzerine inşa edilen caminin açılışını yaptı
AKTÜEL

Bakan Kurum Barış Pınarı Harekatı şehidinin vasiyeti üzerine inşa edilen caminin açılışını yaptı

Bakan Kurum Barış Pınarı Harekatı şehidinin vasiyeti üzerine inşa edilen caminin açılışını yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in vasiyeti üzerine yaptırılan ve şehidin adını taşıyan caminin açılışını yaptı.

Haber Merkezi AA
Bakan Kurum, Şehit Yunus Mermer'in ailesiyle birlikte açılışa katıldı.
Bakan Kurum, Şehit Yunus Mermer'in ailesiyle birlikte açılışa katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, merkez Meram ilçesinde inşaatı tamamlanan Şehit Yunus Mermer Camisi'ne geldi. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, şehidin vasiyetinin yerine getirildiğini belirtti.

  • Kurum, "Bugün hem Yunus Mermer'in hem de tüm şehitlerimiz adına onlara verdiğimiz sözü tutmanın gururu içerisindeyiz. Allah rahmet etsin ve hepsinden razı olsun. Bu kardeşlerimizin adını yaşatmak adına bu camide ismini vermeye vesile olan ailemize, Emlak Konut Genel Müdürlüğüne ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz. Camimiz 3 bin kişi kapasiteli, dersliklerin olduğu, Kur'an kursunun olduğu, mahallemize ve bölgemize hizmet edecek eserimiz." diye konuştu.

Şehidimizin son görüntüleri
OYNAT 00:12
Şehidimizin son görüntüleri
Barış Pınarı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in son görüntüleri.

2019 YILINDA ŞEHADETE KAVUŞMUŞTU

Kurum daha sonra şehidin annesi Necla ve babası Recep Mermer ile caminin açılışını gerçekleştirdi. Bu sırada Kurum, kendisine takdim edilen tabloyu, şehidin babası Recep Mermer'e hediye etti.

Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, 11 Ekim 2019'da Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kurum, camiye gelişinde kendisini kahve içmeye davet eden 12 yaşındaki Hızır Halis Ziya Özdemir'i de evinde ziyaret etti.

Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk’ün ağabeyinden çarpıcı iddialar
GÜNDEM
Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk’ün ağabeyinden çarpıcı iddialar
Abone Ol Google News
Hayata sımsıkı tutundu

Hayata sımsıkı tutundu

​Kordon dolanan ayağını kaybetti, altı aylık doğdu ama...
Ocak ayında meyve verdi

Ocak ayında meyve verdi

Kış soğukları gelmeyince erik ağacının dengesi şaştı.
Macrondan Cumhurbaşkanı Erdoğana Türkçe mektup: İlişkilerimizi geliştirmek istiyorum

​DEİK Yönetim Kurulu üyelerine hitap ediyor.

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.

​"Aşıda herhangi bir yan etki yok ikinci dozu da olacağım."

Kuradan <br>derbi çıkmadı

Kuradan
derbi çıkmadı

Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Bu haber aşı olanlar için

Bu haber aşı olanlar için

Bakanlık yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacakları anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.