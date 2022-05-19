Bakan Yanık açıkladı: Nisa bebeğin durumu nasıl?

İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, minik bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ancak sondajla beslendiğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık CNN Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ankara'da 2,5 yaşındaki Kadir Gezer'in ölümüyle ilgili ve terk edilen Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili Bakan Yanık çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başlıkları:
(2,5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABA) Çok üzgün olduğumu ifade etmem lazım. Bababası yada ailedeki herhangi birisi tarafından öldürüldüğü iddiası bile bizim için yeterince sarsıcı iddiadır. Kadir'le ilgili 26 Nisan'da bize ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız inceleme yapmışlar. Fakat her hangi bir bulgu yok. Baba evde yok. Dede ve aile fertleriyle görüşüyorlar. Anne Ankara dışında. Arkadaşlarımız bununla yetinmiyor, babayı kuruma çağırıyor. Varsa da bir şiddet ölüme götüren süreç sonrasında oluyor. Hiçbirşey yapılmadığı iddiası biraz haksız bir iddia olur. Kendi idari soruşturmamızla gereğini yaparız.
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NİSA BEBEĞİN SAĞLIĞI NASIL?
Kanaat çok doğru olmaz. Fakat şu ana kadar arkadaşlarımızın ihmali olduğu iddiası durumu yok. 30 Mart tarihinde Emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza alınıyor. 1 Nisan'da kameradan tespit ettikten sonra görüyorlar ve hemen müdahale ediyorlar. Gerekli sevk yapılıyor.
Kamera görüntüleri, beslenme saatleri, kimler sorumlu, hastane süreçleri ile ilgili her şeyi topladık. Çıkan sonuçlara göre biz de gerekli tasarrufları bulunacağız. Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı. Sondayla besleniyor. Şu anda hastanede. Hastane sonrası bebeğe özel bakım uygulayacağız.