Bakan Yanık açıkladı: Nisa bebeğin durumu nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık CNN Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ankara'da 2,5 yaşındaki Kadir Gezer'in ölümüyle ilgili ve terk edilen Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili Bakan Yanık çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başlıkları:

(2,5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABA) Çok üzgün olduğumu ifade etmem lazım. Bababası yada ailedeki herhangi birisi tarafından öldürüldüğü iddiası bile bizim için yeterince sarsıcı iddiadır. Kadir'le ilgili 26 Nisan'da bize ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız inceleme yapmışlar. Fakat her hangi bir bulgu yok. Baba evde yok. Dede ve aile fertleriyle görüşüyorlar. Anne Ankara dışında. Arkadaşlarımız bununla yetinmiyor, babayı kuruma çağırıyor. Varsa da bir şiddet ölüme götüren süreç sonrasında oluyor. Hiçbirşey yapılmadığı iddiası biraz haksız bir iddia olur. Kendi idari soruşturmamızla gereğini yaparız.

REKLAM

NİSA BEBEĞİN SAĞLIĞI NASIL?

Kanaat çok doğru olmaz. Fakat şu ana kadar arkadaşlarımızın ihmali olduğu iddiası durumu yok. 30 Mart tarihinde Emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza alınıyor. 1 Nisan'da kameradan tespit ettikten sonra görüyorlar ve hemen müdahale ediyorlar. Gerekli sevk yapılıyor.

Kamera görüntüleri, beslenme saatleri, kimler sorumlu, hastane süreçleri ile ilgili her şeyi topladık. Çıkan sonuçlara göre biz de gerekli tasarrufları bulunacağız. Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı. Sondayla besleniyor. Şu anda hastanede. Hastane sonrası bebeğe özel bakım uygulayacağız.

FOTOĞRAF 8 İstanbul'da annesi tarafından ölüme terk edildikten sonra Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hala kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan \"Trakeostomi\" uygulanması için annenin onayı alındı, işlem için süreç başlatıldı.<br> NE OLMUŞTU?<br>Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.<br> Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında \"terk\" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.<br> NİSA BEBEĞİN MAMA YÜZÜNDEN SOLUNUMU DURDU<br>Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.<br> Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.<br> KÜÇÜK KALBİ DAYANAMADI<br>1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.<br> KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI, NEFES BORUSUNA DELİK AÇILACAK<br>Sabah'ta yer alan habere göre, öte yandan, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin de uygulandığı ortaya çıktı.<br> Küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması kararı alındığı ve anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi. Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.<br> Nisa bebekten haber var İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması için annenin onayı alındı ve işlem için süreç başlatıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'MÜLAKATTA KASITLI ELEME' İDDİALARI

Süreci çok şeffaf şekilde yürüttük. İşe alım mülakatlarında kesinlikle torpil yok. Bizim işimizde kriter tek başına KPSS olamaz.

REKLAM



