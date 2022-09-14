Hayat Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy iç hat uçuşunda görüldü
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Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy iç hat uçuşunda görüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yan yana koltuklarda yurt içi seyahatinde görüntülendi. Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf karesi, sivil havacılık platformu “HavaSosyalMedya”nın Twitter hesabından paylaşıldı.


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Haber Merkezi Diğer
Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy iç hat uçuşunda görüldü
İki bakanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Biri Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diğeri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. İki bakan, bir yurt içi seyahatinde görüntülendi.

Görenler de inanamadı

Bakanlar, iç hat uçuşunda yan yana yolculuk yaptı. Tıklım tıklım dolu uçakta onları görenler de gözlerine inanamadı. Çavuşoğlu elindeki ajandaya not düşerken; Ersoy da cep telefonu ile gündemi takip etti.

Sosyal medyayı salladı

Fotoğraf karesi, sivil havacılık platformu “HavaSosyalMedya”nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Ölümsüzleştirilen bu an, kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

Siyasi kariyerleri başarılarla dolu olan Çavuşoğlu ile Ersoy için birbirinden güzel temennilerde bulunuldu.

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