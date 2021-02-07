Hayat Bakanlık sözleşmeli sanatçı alacak
KÜLTÜR SANAT

Bakanlık sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlık sözleşmeli sanatçı alacak.
Bakanlık sözleşmeli sanatçı alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ilanda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır.

Adaylarda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve istenilen belgelere buradan ulaşabilirsiniz

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