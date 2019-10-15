Bartın'da tarihi cami restore edilecek Bartın'da 600 yıl önce yapılan tarihi cami restore edilecek Bartın'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 600 yıl önce yapılan Şimşirli Camii'nin restorasyonu, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek. Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, "Buranın dini turizme açılması için Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından rölöve ve restorasyon projeleri hazırlandıktan sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilecektir" dedi.

Haber Merkezi 15 Ekim 2019, 10:32 Son Güncelleme: 15 Ekim 2019, 10:32 DHA