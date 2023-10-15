|
Hayat

Batı’nın ikiyüzlülüğünü göstermek istedim

Çektiği videolar ile hem İsrail’in Filistin’e yönelik işgal hareketini hem de Batı’nın işgalci İsrail’in insanlık suçu işlemesine göz yummasını eleştiren sosyal medya fenomeni Tadhg Hickey, “Farkındalığı artırmak için üzerime düşeni yapmak istedim. Aynı zamanda Batı’nın ikiyüzlülüğünü de göstermek istedim” dedi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tadhg Hickey.

Tadhg Hickey.

İsrail’in, Filistin’i işgalini ve ABD ile Avrupa’nın Ukrayna ve Filistin konusundaki ikiyüzlülüğünü mizahi bir dille anlattığı paylaşımlarıyla gündem olan İrlandalı komedyen Tadhg Hickey Yeni Şafak’a konuştu. İsrail’in her zamanki gibi orantısız güç kullandığını belirten Hickey, Hamas’ın öfkesinin haklı olduğunu söyledi. Gazze’nin gerçekten bir açık hava hapishanesi olduğunu ve acımasızca bombalandığını belirten Hickey, şöyle konuştu: “Batı’nın gözlerini açması gerekiyor. Bu eşit bir çatışma değil. Bir tarafta zalimler bir tarafta mazlumlar var. Ben her zaman Filistin’in haklı mücadelesinin yanında ve destekçisi oldum. Kendi geçmişim de buna benziyor. İrlanda bağımsızlık mücadelesinde böyle bir zulme maruz kaldı”

UKRAYNA’YA DESTEK FİLİSTİN’E KÖSTEK

Batı Şeria’da birçok Filistinli dostu olduğunu söyleyen Hickey, “Farkındalığı artırmak için üzerime düşeni yapmak, aynı zamanda Batı’nın ikiyüzlülüğünü göstermek istedim. Ukrayna’ya destek için silah ve para verme yarışına girdiler. Ama konu Filistin olduğunda sırtlarını çevirdiler. Onların gözünde Ukrayna ve Filistin kesinlikle eşit değil. İsrail Filistinlileri topraklarından sürdü ve defalarca uluslararası hukuka aykırı davrandılar. İsrail ve ABD uluslararası yasaları kolaylıkla ihlal edebiliyor. Bu da müzakere noktasında anahtar faktör” ifadelerini kullandı.




#Filistin
#İsrail
#ABD
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?