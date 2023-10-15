Batı’nın ikiyüzlülüğünü göstermek istedim

İsrail’in, Filistin’i işgalini ve ABD ile Avrupa’nın Ukrayna ve Filistin konusundaki ikiyüzlülüğünü mizahi bir dille anlattığı paylaşımlarıyla gündem olan İrlandalı komedyen Tadhg Hickey Yeni Şafak’a konuştu. İsrail’in her zamanki gibi orantısız güç kullandığını belirten Hickey, Hamas’ın öfkesinin haklı olduğunu söyledi. Gazze’nin gerçekten bir açık hava hapishanesi olduğunu ve acımasızca bombalandığını belirten Hickey, şöyle konuştu: “Batı’nın gözlerini açması gerekiyor. Bu eşit bir çatışma değil. Bir tarafta zalimler bir tarafta mazlumlar var. Ben her zaman Filistin’in haklı mücadelesinin yanında ve destekçisi oldum. Kendi geçmişim de buna benziyor. İrlanda bağımsızlık mücadelesinde böyle bir zulme maruz kaldı”