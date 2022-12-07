Batman Merkez Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu Öğrencileri Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası’na damga vurdu

Türkiye Judo Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 6.’ncı Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası 2 - 4 Aralık 2022 tarihleri Zonguldak Site Spor Salonunda gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda bu yıl 6.'sı düzenlenen organizasyona, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan olmak üzere 8 ülkeden yarışmacı katıldı.

Ülke genelinde ise Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Hakkâri, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Zonguldak olmak üzere 18 ilden yarışmacı katıldı. Turnuvaya toplamda 700'ün üzerinde kadın ve erkek sporcu katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmaların yapıldığı turnuvanın açılış töreninde, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

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Cuma günü başlayan müsabakalarda süper minikler, minikler, yıldızlar, ümitler ve büyükler kategorilerinde kürsüde yer alan sporculara madalyaları verildi.

Zonguldak’ta düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası’na Batman Merkez Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu öğrencileri damga vurdu. Turnuvada spor proje okulu Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şehmus Mat, 55 kg.’ da 1. Olarak altın madalya kazanırken, aynı turnuvada H. İbrahim Konaç 81 kg. ’da 3.’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.