Beklenen film vizyonda: Dev kadro beyaz perdeyi sallayacak

Saroo adında beş yaşındaki bir Hint çocuğu, Kalküta sokaklarında evinin binlerce kilometre ötesinde kaybolur. Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilmeden önce pek çok sorunla uğraşır; 25 yıl sonra, kaybettiği ailesini bulmak için yola çıkar.

89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Patel), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kidman) ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 6 adaylık elde etti.

Film yapılacak olan 82. Akademi Ödülleri'nde 2 adaylığa sahip olup bunlardan biri de en iyi film kategorisi. Aynı zamanda Sandra Bullock bu filmle 2010 yılında yapılan Akademi Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı. Sandra Bullock The Blind Side ile en iyi kadın oyuncu Altın Küre ödülüne de layık bulundu.

Okuma ve yazması olmayan Michael yeteneğinin farkına varıp futbola başlar. Ulusal Futbol Liginin en çok aranan oyuncularından biri olacağını kimse tahmin edemezdi.

Normalden iri olan ve 13 kardeşinin arasında hiç ilgi görmeyen Michael Oher bir gün Bay ve Bayan Tuohy tarafından evlatlık alınır ve hayatı değişmeye başlar.

The Blind Side – Kör Nokta John Lee Hancock tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan dram filmidir. Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan film babasını hiç tanımamış ve annesi uyuşturucu müptelası olan Afro-Amerikan bir çocuğun futbol kariyerini anlatmakta.

Howard Hughes obsesif kompulsif bozukluğu ile çevresindekiler ile sürekli sosyal ilişkilerde sorunlar yaşadı. 1950 yılında Howard Robard Hughes Jr. dünyanın en zengin insanı oldu. Serveti günümüzün parasıyla 12,8 Milyar dolar olduğu anlaşıldı.

Bir servet harcadığı Cehennemin Melekleri filminin çekimi uzun yıllar sürdü, tamamlandığında ise büyük beğeni topladı. 1948'de tekrar film yapımcılığına döndü. 1953'te bir tıbbi araştırma enstitüsü kurdu. Çevreyle ilişkisini keserek kapalı bir hayat yaşaması ve ölümüne kadar hiç kimseye görünmemesi ilginç yönlerinden birkaçı.

II. Dünya Savaşı sırasında top ve askeri uçak yaptı. Kendi zamanında dünyanın en büyük uçağı olan Hughes H-4 Hercules'i yapmış ve bir kez de olsa uçurdu.

Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Howard Robard Hughes Jr., Amerikalı iş adamı, havacı, film yönetmeni, film yapımcısıydı ve dünyanın en varlıklı insanlarından biriydi. Howard Robard Hughes Sr.'nın oğlu olan Hughes, on dokuz yaşındayken petrol delgi makineleri yapan bir fabrikanın başına geçti.Birkaç yılda önemli kazanç sağlayıp 1930'da sinema, 1931'de içki sanayiine girdi. Daha sonra havacılığa yöneldi. 1938'de kendi düşüncesine göre hazırlanmış bir uçakla rekor sayılacak bir sürede (3 gün, 19 saat) dünyanın çevresini dolaştı. TWA Havacılık Şirketi'nin hisse senetlerinin dörtte üçünü ele geçirerek bu alanda söz sahibi oldu.

İkinci Dünya Savaşında bile uçaklarını savaş uçaklarına uyarlayarak kariyerini yukarılara çıkarttı. Ancak her şey Hughes için doğru değildir çünkü onun kendi üzerinde yarattığı baskı birçok erkeğin asla tahammül edemeyeceği türden.

Film, hiçbir şey olanı milyarlara dönüştüren Howard Huges üzerine bir biyografik çalışma. Kendisi havacılık ve sinema alanında parlasa da aşk hayatı da yeterince göz kamaştırıcı.

Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden bir aya getirir.

Ayla - Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıdı. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar.

İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaklar. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibrine bir nokta koymayı planlıyor. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpar.

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlar. Bu 'Düşler Gemisi'nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da var.

Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen, diğer halkla birlikte, kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir. Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin harabelerine sığınacak, beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır. Film, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar alan Adrien Brody'nin de filmografisinin en güçlü işlerinden biri.

Gein’in insan eti yediğiyle ilgili kesin bir kanıt yok ancak deliller böyle bir olasılığın olduğunu gösteriyor. Polis katili tutuklamaya gittiğinde evindeki sobanın üstünde, tavanın içinde bir insan kalbi bulmuştu. Bu katil ayrıca ünlü Kuzuların Sessizliği filmine de ilham verdi.

Hikaye, elektrikli testereli bir grup seri katil ve insan eti yiyen ailesinin evine yolu düşen bir arkadaş grubunun başına gelenleri anlatıyor. Katil, yüzüne kurbanlarının derilerinden yaptığı deri bir maske taktığı için “Deri surat” olarak çağrılıyor.

Bir gün İngiliz askerleri, William’ın çocukluk aşkı olan Murron’a tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak bu Murron’un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verir.

Braveheart – Cesur Yürek Yaşanan büyük acılar sonrası yeniden memleketi olan İskoçya’ya dönen William Wallace’ın asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat sürer. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değil.

A Beautiful Mind – Akıl Oyunları John Forbes Nash kazandığı bir bursla Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını her daim hissettiren ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir.

Sevdiklerini ve hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini kesinlikle bulur... İngiliz sinemacı Steve McQueen'in yönetmenliğini ve John Ridley ile birlikte senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender'ın yanı sıra Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti gibi yıldızlar da yer alıyor.

Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olur, hayatı kabusa döner. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan bir grup insanın umutsuzluğuna şahit olacak.

Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutlu bir adam. Fakat bir gün bir müzik işi için 2 adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı medeni dünya alt üst olur. Çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak çalışması için satarlar.

Genç sörfçü Bethany Hamilton, bir köpek balığı saldırısı sonucu kolunu kaybeder. Ancak sörften vazgeçmeyip korkularının üstesinden gelerek tekrar denize açılır. Başrollerde Dennis Quaid, Helen Hunt ve Anna Sophia Robb'ı izlediğimiz filmi, gerçek bir hikâyeden uyarlandığını bilerek izlemek daha fazla etkilenmenize neden oluyor.

2010 yılının en önemli filmlerinden biri olan 'Zoraki Kral' aldığı pek çok ödülün yanı sıra, kurduğu atmosfer, makyaj ve kostümleriyle dönem ruhunu yansıtan keyifli bir seyirlik olmayı başarıyor...

Fakat tahta oturan yeni kralın önemli bir engeli var. Halka hitabet etmekte sorunlar yaşayan kral çocukluğundan beri başına dert olan kekemeliğini yenmek zorundadır. Yeni kralın bu sorununu yenmesi ve onu kraliyet makamına hazırlamak için Avustralyalı konuşma terapisti Lionel Logue devreye girer...

The King's Speech – Zoraki Kral Oscar ödüllerinde 12 dalda aday olan ve En İyi Film, En İyi Yönetmen dalları başta olmak üzere 4 ödül kazanan 'Zoraki Kral (The King's Speech)', İngiliz Kraliyet ailesinden VI. George'un kekemeliğini yenmesi üzerine kurulu bir dönem filmi. Sağlam oyuncu kadrosunun sürüklediği filmin öyküsü, babası V. George'un ölümünün ardından, Frederick Arthur George'un ağabeyi Edward'ın Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek için tahtı Albert Frederick Arthur George'a devretmesiyle başlıyor.

Doğru olduğuna inandığımız kararların peşini bırakmamız gerektiği mesajını veren filmde başarıyı yakalamak için sabretmek gerektiğinin de altı çiziliyor. Dünya prömiyeri Toronto Film Festivali'nde gerçekleştirilen filme yurt dışından şimdiye kadar gelen eleştiriler ve puanlar da oldukça yüksek.

Moneyball – Kazanma Sanatı 'Oakland A' beysbol takımının başındaki isim olan Billy Beane (Brad Pitt), kısıtlı bir bütçe ile resmen yoktan bir takım var ederek zengin kuluplere meydan okuyor. Fakat bunu yaparken de beysbol sporunun temel inançlarını baştan aşağıya sarsıyor. Onun yöntemleri kabul görmese, hatta delilik diye nitelendirilse de, Beane inancını ve azmini yitirmeden bildiği yönde ilerlemeye devam ediyor.

Ters giden talihine sürekli lanet eden dul Marjorie Nugent'e banka işlerinde yardım eden Bernie, bir süre sonra kadının kendisine karşı artan ilgisi ve isteklerine yetişemez hale gelir ve günün birinde zengin Marjorie'yi öldürür ama bunu kimseye itiraf edemez. Olayın ortaya çıkmasından sonra cezaevine giren Bernie herkesi şaşırtırken filmin sonunda gerçek bir karakterin seyircinin karşısına çıkması daha da dikkat çekici oluyor.

Bernie - Bernie'nin Suçu Ne? Teksas'ın küçük, kırsal bir kasabasında, bir cenaze levazımatçısının yanında yardımcı olarak çalışan Bernie Tiede, kasaba halkının en sevdiği kişilerden biri. Pazarları okulda ders verir, kilise korosunda şarkı söyler ve yardıma ihtiyacı olan herkese el uzatır. Herkes Bernie'yi sever ve takdir eder.

Bourne serisinin son iki filminin yanı sıra Bloody Sunday ve United 93 gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Greengrass'in yönetmenliğini üstlendiği 'Captain Phillips'in başrollerinde Tom Hanks, Catherine Keener ve Michael Chernus bulunuyor. Tom Hanks ve canlandırdığı kaptan ile yan yana.

Korsan grubuyla, özellikle de liderleri Muse ile psikolojik bir savaşın içerisinde yer aldığı bu süreç, kendisini kurtarmaya çalışan bir kurtarma ekibinin de eşzamanlı çabasıyla oldukça yüksek tansiyonlu anlara ev sahipliği yapıyor.

Gerçek hikayelerden uyarlanmış gelmiş geçmiş en iyi filmler

Korku, dram, aksiyon… Türü ne olursa olsun izlerken olay örgüsü ve kahramanlarının başına gelenler ile dikkatimizi çeken filmleri adeta nefesimizi tutarak izliyoruz. İzlerken takdir ettiğimiz kahramanlar ya da kanımızı donduran olayların aslında gerçekten birilerinin hayat hikayesini öğrendiğimizde ise şaşkınlığımız daha da artıyor. Bu zamana kadar senaryosu ile başımızı döndüren gelmiş geçmiş en iyi filmleri sizler için derledik. İşte gerçek hayat hikayelerinden derlenen o filmler...