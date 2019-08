Beklenen film vizyonda: Dev kadro beyaz perdeyi sallayacak Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino’nun son filmi olan “Bir Zamanlar Hollywood'da” (Once Upon a Time In Hollywood) en sonunda vizyona girdi. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Al Pacino gibi isimleri bir araya getiren film, ABD’de vizyona girdikten sonra 115 milyon 331 bin dolar hasılat elde etmişti.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2019, 11:47 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019, 12:27 Yeni Şafak