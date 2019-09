Benim güzel kelimelerim var

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Sema Çelem’in yazdığı ve Nur Dombaycı’nın çizgileri ile renklendirdiği “Benim Güzel Kelimelerim” serisi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan çıktı. Altı kitaptan oluşan seri, günlük hayatta da kullandığımız altı güzel kelimeyi doğru kullanımlarıyla çocukların hayatına sokmayı hedefliyor.

Benim Güzel Kelimelerim; Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber, Bismillah, Maşallah ve İnşallah kitaplarından oluşan bir seri. Serinin ilk kitabı Subhanallah’ta kahramanımız Erdem’le tanışıyoruz. Erdem ismiyle müsemma, erdemli bir çocuk ama bu durum onun gerçek bir çocuk olmasına gölge düşürmüyor. Dedesiyle parka giden, babaannesiyle hamur oynayan, annesiyle bezelye ayıklayan, karne gününün gelmesi için sabırsızlanan Erdem her hikayede farklı bir kurgu ile karşılıyor bizi. Her kitap ismine uygun bir hikaye içeriyor. Parkta dedesiyle vakit geçiren Erdem, üç yavru kediyi görüp “Subhanallah, şunların renklerine bak Erdem, Allah ne güzel yaratmış” diyen dedesinden Allah’ın her türlü eksiklikten uzak olduğunu ifade etmek için kullandığımız subhanallah kelimesini; karnesini gösterdiğinde “Maşallah, maşallah ne güzel pırıl pırıl yıldızlarla dolu bu karne” diyen komşu teyzesinden, günlük hayatta yaşadıklarımız karşısında Allah’ı hatırlayarak kullandığımız “maşallah” kelimesini öğreniyor.

Hikayelerin kurguları hitap edilen yaş grubu ile uyumlu. Çocuğun öğrenmesi, pekiştirmesi istenilen soyut kavramlar, verilen örneklere ustaca yedirilmiş. Bu da çocuğun zekasıyla alay etmeyen, onun becerilerini önemseyen bir seri çıkarmış ortaya. Hikayeler çocuklara belli başlı kelimeleri özümsetme hedefinde olsa da bunu çocuğa hissettirmiyor. Kendi kendine oyun oynayan Erdem’in annesiyle, babasıyla; amca, dede ve babaannesiyle ayrıca vakit geçirip oyunlar oynaması, aile içi iletişime vurgu yapıyor. Çocuk kitaplarından ismine aşina olduğumuz Nur Dombaycı ise çizimleri ile Benim Güzel Kelimelerim’e renk katmış. Çizimler abartıdan uzak, keyifli ve sıcak.

ÖNCE KİTAP SONRA ETKİNLİK

Her kitabın sonunda Çocuk Gelişimi Uzmanı Nilgün Güler tarafından hazırlanan bir de etkinlik bölümü yer alıyor. Çocuğa dinlediği hikayeyle ilgili sorular yönelten, çocuğu metinle ilgili soru sorması için teşvik eden, kitapta öğrendiklerini farklı örneklere de uyarlamasına yardımcı olan özveri ile hazırlanmış etkinlikler bunlar. Etkinlik bölümü; kitabı okuyan büyüğe yönergelerde ve hatırlatmalarda bulunması, anekdotlar içermesi bakımından da kıymetli. Seri 4 yaş üstü okuyucuya hitap etse de hikaye bölümleri 2 yaştan itibaren okunabilir ve minik okurların sıkça duydukları kelimelere aşinalığı artırılabilir.