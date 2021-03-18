Bilgelik Hikayeleri çocuklarla buluştu

Çocuk okurlar için hazırlanan "Bilgelik Hikayeleri" serisi Beyan Yayınları tarafından yayımlandı.

'Bilgelik Hikayeleri' serisinin 4 kitabı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 2 kitabı İslam Tarihi Profesörü İhsan Süreyya Sırma ve serinin diğer sayıları ise Prof. Dr. Mustafa Güneş ve Halil Boztepeli tarafından hazırlandı.

Çocuk eğitiminde desteği büyük

Hem öğretici hem de eğlenceli olan seri, Araştırma Görevlisi Adem Dönmez ve Ayşe Türel, Mümine Yeşilmen tarafından resimlendi.

Hayvan temsili üzerinden anlatılan tüm hikayeler, verdiği eğitici nasihatlerle ebeveynlerin çocuk eğitiminde yardımcı olmayı hedefliyor.

1982 yılında kurulan Beyan, bir çok önemli yazarın kitabını yayımlayan köklü yayınevlerinden biri olarak yayın hayatına devam ediyor.