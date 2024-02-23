Bilim adamlarından müthiş keşif: 240 milyon yıllık "ejderhanın" bütün haldeki fosili bulundu

ABD'nin New Mexico eyaletinde sürüngenlere ait en eski örnek olduğu belirtilen 300 milyon yıllık fosil bulundu. Fosilin, otobur sürüngenlere ait en eski örnek olduğunu açıklandı. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki sürüngenin yaşarken 34 kilo ağırlığında olduğu hesap edildi.