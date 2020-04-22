Bin yıllık iyilik hareketi: Nerede muhtaç varsa vakıflar orada

Hayır-hasenat şartlarına uygun şekilde ‘karşılık beklemeksizin iyilik yap’ geleneğini sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, eğitim bursları, muhtaç maaşları ve kuru gıda yardımlarını kesintisiz olarak devam ettiriyor. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, kurumun yılda 21 bin aileye kuru gıda yardımı, 5 bin aileye muhtaç maaşı, 15 bin ortaöğrenim öğrencisine ve 6 bin lisans ve yüksek lisans öğrencisine burs vererek yüzlerce yıllık geleneği sürdürdüğünü söyledi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede özellikle sosyal izolasyona azami dikkat edilen bu süreçte vakıf yardımlarının ihtiyaç sahiplerine kargo ile teslim edilmesinin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Burhan Ersoy, “Kuru gıda paketlerimiz, veren elin alan eli görmemesi prensibiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imaretlerde kuyruk beklememesi, en steril şekilde bu paketleri teslim almaları için kargo ile gönderilmekteydi; uygulamamıza aynı şekilde devam ediyoruz. Bize emanet edilmiş vakıflarımızın asli görevlerinin başında hayır hizmetlerimiz gelmektedir. Vakıf, karşılık beklemeden iyilik yapmak, elinde var olanı ihtiyacı olana Allah rızasından başka bir şey istemeden vermektir. Biz ecdadın bize verdiği bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyor ve bin yıllık geleneğimizi yaşatıyoruz” dedi.

Burhan Ersoy

HİZMETLERİMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesi’nin ilk koronavirüs vakası görülmesiyle birlikte pandemi hastanesi haline geldiğini ifade eden Genel Müdür Ersoy, şunları söyledi: “Şu anda günde 150 hastayı yatarak, 100 hastayı ise ayakta tedavi eden hastanemiz, Bezmi Alem Valide Sultan tarafından 19. yüzyılda kurulmuş bir vakıf hastanesidir. Yardımlaşmak, düşküne, muhtaca, garibe, gurebaya yardım etmek bizim neslimizin terbiyesidir. Hiçbir pandemi ve salgın hastalık olmayan 2019 yılında 2 bin 619 ihtiyaç sahibi vatandaşımız Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesi’ndeki tedavi yardımından yararlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz, âtî’den asrî’ye uzanan bu süreçte vakıf kurucularının yüksek şuurunu ve iradesini yaşatmaya devam edecek; hayır hizmetlerimiz kesintisiz sürdürecektir.”

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Vakıflar en ön safta

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hayır hizmetlerine dikkat çeken Burhan Ersoy, “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak inanılmaz desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca, kurumumuzun temsil ettiği Osmanlı ve Selçuklu vakıfları haricinde, bugün Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve ‘yeni vakıf’ olarak adlandırdığımız 5 bin 300 vakfımız da bu iyilik ve yardımlaşma kervanında ön saflarda yer almaktadır. İyilik bizim özümüzde, yardımlaşma bizim kanımızdadır, ecdadın verdiği düstur ile karşılık beklemeden ‘Bir olursak biz oluruz’ çerçevesinde hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.