Hayat Bir annenin feryadı Ne olur çocuğumu kurtarın
GENEL SAĞLIK

Bir annenin feryadı: Ne olur çocuğumu kurtarın

Bursa’da 2 yıl önce ilk bebeğini SMA hastalığından kaybeden 25 yaşındaki anne, 1 yaşındaki diğer çocuğunun da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince adeta yıkıldı. Maddi durumu yetersiz olan acılı anne, gözyaşları içinde minik oğlunun tedavi edilip sağlığına kavuşmasını istiyor.

Haber Merkezi DHA
Minik Ahmet, hayırseverlerin yardımıyla sağlığına kavuşabilir.
Minik Ahmet, hayırseverlerin yardımıyla sağlığına kavuşabilir.


Bursa merkezde yaşayan ev hanımı Tuğba Demirel, 2018 yılında SMA hastalığı yüzünden oğlu Faruk’u kaybetti. Demirel, şu an 1 yaşında olan ikinci oğlu Ahmet Can’ın da doğduğunda SMA hastası olduğunu öğrendi.
Bebeğimi kaybetmek istemiyorum Maddî durumunun yetersiz olduğunu belirten acılı anne, kocasının da bırakıp gitmesiyle oğlu ile tek başına kaldığını, ikinci kez aynı hastalık yüzünden bebeğini kaybetmek istemediğini söyledi.

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Yetkililerden yardım isteyen Tuğba Demirel, "Bu çok zor bir hastalık. 6 gündür Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinde yatıyor, özel hastaneye gitmesi gerekiyor İstanbul’da Dr. Sedat Ökten Beyle görüştüm. Çocuğumun sadece o hastaneye gitmesini söyledi. İstanbul’daki hastaneye gidince nefes darlığından kurtulacak, burada nefes alamıyor. Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi yetersiz olduğu için oraya götürmek istiyorum, ama maddî durumum buna müsaade etmiyor" dedi.

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  • İstanbul’da daha fazla imkan olduğunu belirten anne Demirel, "Tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Yardım istiyorum, sadece o hastanenin masraflarını karşılayacak hayırseverlerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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