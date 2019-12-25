Hayat Birer birer kurtarıyorlar
AKTÜEL

Birer birer kurtarıyorlar

10 arkadaşın Eminönü Küçükpazar’da bir kahvede kurduğu “İnsani Hayat Derneği” bine yakın insanı sokaktan ve uyuşturucudan kurtardı. Bu başarı uyuşturucudan kurtulanların gönüllü olarak ekibe dahil olmasıyla geldi. Halen 120 gönüllünün büyük bölümü eski bağımlı. Dernek Başkanı Yunus Çetinkol, “Kimse meraktan suç işlemez. Aile ve çevre önemli. Sloganımız ‘ailene, mahallene ve okuluna sahip çık’ Bunu başarırsak suç oranını düşürebiliriz” diyor. Dernek sayesinde 3 yıl önce maddeyi bırakan A.B. (25) gençlere danışmanlık yapıyor. 6 yıl bağımlı yaşayan H.N. ile 2 ay önce kurtuluşu seçen R.H. de “iyilik ekibi”nin diğer üyeleri.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İnsani Hayat Derneği
İnsani Hayat Derneği

İnsani Hayat Derneği, suça ve uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele veriyor. 2016 yılında 10 arkadaşın Eminönü’nün Fatih ilçesine bağlı Küçükpazar semtindeki bir kahvede kurduğu dernek, bine yakın insanı sokaktan kurtardı. Derneğin, 120 gönüllüsünün büyük bölümü eski madde bağımlısı ve suça bulaşmış insanlardan oluşuyor. Sokak sokak dolaşan gönüllüler, suç bataklığındaki gençleri ikna edip onlara yeni bir hayatın kapılarını aralıyor.

HASTANEYE GİDİP TEDAVİ OLDUM

Dernekle tanıştıktan sonra, üç yıl önce maddeyi bırakan 25 yaşındaki A.B., şimdi bağımlı gençlere danışmanlık yapıyor. A.B., “Sekiz yaşında okulda top oynarken köşe başlarında uyuşturucu içenleri görürdüm. O yaşımda özentilik başlamıştı. Evlendikten sonra geçim sıkıntım çok oldu. Tekstilde çalışıyordum. Farklı maddelere başladım. Sultan Mahallesi’nde bonzaiyi aileler hazırlıyordu. Önümüze tepsiyle geliyordu. Artık öyle bir aşamaya gelmiştim ki bir damla çekmeden uyuyamıyordum. Eşim, ‘oğlumuz var ya oda kullanırsa. Kendine bir uzaktan bak’ diye bana gelip dil döküyordu. Dernek başkanı Yunus’u mahalleden tanıyordum. Beni bırakmamaya başladı. Yavaş yavaş uyandırdılar. Hastaneye gittim. Şimdi derneğe gelen bağımlı gençlerle ilgileniyorum.”

ŞİMDİ BİR İŞİM VE AİLEM VAR

Derneğin başka bir gönüllüsü 30 yaşındaki H.N., “Ne aile ne maddi hiçbir sıkıntım yokken madde ve alkolle 22 yaşımda mahalledeki arkadaşlarımın vasıtasıyla tanıştım. 6 yıl boyunca bir fiil kullandım. Dini yönden eksikliklerim vardı. Onları öğrendikten sonra sonunda karar verdim ve iki yıl önce maddeyi bıraktım. Şimdi işim ve bir ailem var. Bu sefer ben gönüllü olarak sokaktaki diğer gençlere yardım ediyorum” dedi.

ARTIK DAYANAMADIM

Ergenlik çağında maddeyle tanışan R.H (23), “En son iki ay önce madde kullanıyordum. Uyuşturucuyla tanışma yaşım 16’ydı. Çevremde kullananlar vardı. En son kullandığım maddenin artık keyif veren bir hali kalmamıştı. Kendimden çok aileme zarar vermeye başlamıştım. Etrafınızda size psikolojik destek verenler varsa zaten bırakıyorsunuz. İki aydır bıraktım işimde gücümdeyim. İşten sonra benim gibi uyuşturucu kullanan gençlerle ilgileniyorum. Uyuşturucu içen 6 arkadaşımı da kurtardım. Bu maddeyi kullanan diğerinin halinden anlar” ifadelerini kullandı.

Gençler anlaşılmak istiyor

  • Yunus Çetinkol
  • Derneğin Başkanı Yunus Çetinkol, 2016 yılında Fatih’te her gün çete çatışmaları çıktığını belirterek yola çıkış amaçlarını şöyle anlatıyor: “Aileler parçalanıyor, çocuklarımızı kaybediyorduk. Kendi içimizde çalışmalar yapıyorduk. Nasıl büyütebiliriz diye düşündüğümüzde, aklımıza böyle bir dernek geldi. Çalışma yapacağımız yerin önce sosyolojik yapısını analiz edip hukuksal, psikolojik, maddi, sosyal ve danışmanlık yardımında bulunuyoruz. Çalışmanın sonunda kurtardığımız gençler, isterlerse gönüllü olabiliyor. Onların gönüllü olması bizim için önemli. Çünkü bağımlı ya da çeteye bulaşmış gençlerin arkadaşları da kendileri gibi oluyor. Onlarla sohbet ediyoruz. Okullarda seminerler yapıp öğrencilerin bizi tanımasını sağlıyoruz. Çok küçük yaşlarda ki suç oranına baktığımızda gençlerin en çok torbacılık, hırsızlık ve çete üyeliği yaptığını görüyoruz. Gençler anlaşılmak istiyor aslında. Onları anladığımızı bir şekilde gösteriyoruz. Çocukların suça bulaşmasında genelde raporlarda merak diyorlar ama kimse meraktan suç işlemez. Aile ve çevre çok önemli. Bizim bir sloganımız var ‘Ailene, Mahallene ve okuluna sahip çık’ bu üçünü eğer sağlamlaştırırsak on yıl sonra suç oranını düşürebiliriz.”

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