HayatBizde Noel yok Bayramiyye var
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bizde 'Noel' yok Bayramiyye var

Türk müziği sanatçısı ve bestekar Mehmet Kemiksiz, müthiş bir derlemeci. Tarih boyunca bayramlarda söylenen şarkıları, türküleri ve ilahileri derliyor. Bugün her yerde çalınıp söylenen yeni yıl şarkılarının karşısına bayramiyyeleri koyuyor.

Harun KaraburçYeni Şafak
Mehmet Kemiksiz, ilahi derleme çalışmalarını Diyanet İşleri Başkanlığı katkılarıyla Ramazaniyyeler ve Ezan Vakti albümüne dönüştürdü.
Mehmet Kemiksiz, ilahi derleme çalışmalarını Diyanet İşleri Başkanlığı katkılarıyla Ramazaniyyeler ve Ezan Vakti albümüne dönüştürdü.

Bugün 2017'nin son günü. Yılın bu zamanları her yerde yeni yıl şarkıları çalınıp söyleniyor. Herkesin bildiği şarkılar bunlar. Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, Carol of The Bells ve birçoğu. Bir de kiliselerde söylenen Kalin Esperan Arhondes gibi ilahiler var meşhur olmuş. Biz de acaba bizim bayramlarımızda çalınıp söylenen şarkılar, ilahiler yok mu diye düşünürken Türk müziği sanatçısı ve bestekar Mehmet Kemiksiz'in halihazırda bu konuda muazzam çalışmalara imza atığını gördük. Hemen kendisiyle bir araya gelip bizim ramazanlarda, bayramlarda, tekkelerde ve sohbet meclislerinde söylenen şarkı, türkü ve ilahileri konuştuk. Müthiş bir derlemeci olan Kemiksiz, 'Noel' şarkıları, ilahilerinin karşısına bizim bayram ilahilerimizi yani Bayramiyyeleri koyuyor.

* Röportajımızın çıkış noktası yeni yıl şarkıları. Siz bugünlerde her yerde yeni yıl şarkılarının, ilahilerinin çalınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye'de şu anda yüzde 1 veya 1,5 Hrıstiyan yaşıyor tahmin ediyorum. Yüzde 0,5 de Yahudi yaşıyor. Başka dinlere mensup insanlar da var. Elbette bu ülkede yaşayan gayrimüslim halkların kendi kültürlerine dair bir şey duymaya hakları var. Bizim bir Itri'miz var, bunun bir bayram tekbiri var bir de selati var. Bir buçuk milyar İslam alemi tarafından biliniyor. Hac'da Kurban'da, Ramazan'da camilerde okunuyor. Bayram boyunca televizyonlarda birer adet tekbir okunamaz mı? Bu da geri kalan yüzde 98'in inancı sonuç olarak.

* İlahi derlemelerine nasıl başladınız?

Sahada çalışan ve derinlemesine bunları inceleyen birisinin Bayramiyyeleri fark etmemesi mümkün değil. Çok klasik dönemden mesela 300 yıl öncesine ait bayramiyeler var. Hatip Zakir Efendi'nin tertip ettiği, notasını yazdığı, bestelediği Bayramiyyeler var. Bunların bir kısmı Arapça güfteli. Burada en dikkat çeken şeylerden biri Alvarlı Efe'nin Mevla Bizi Affede ilahisi. Bu eser halk müziği gibi söylenir ama aslında bu bir Bayramiyye.

Mehmet Kemiksiz, ilahi derleme çalışmalarını Diyanet İşleri Başkanlığı katkılarıyla Ramazaniyyeler ve Ezan Vakti albümüne dönüştürdü.

ORTAK BİR İLAHİMİZ YOK

* Bu ilahilere neden Bayramiyye deniyor?

Geçmişte bayram günleri daha çok okunduğu ve icra edildiği için Bayramiyye deniyor. Tekkelerde de arefe ve bayram günlerinde yapılan zikir esnasında ağırlıklı olarak bu bu eserler okunuyor.

* Belli bir ortak tema var mı ilahilerde?

Şiirlerdeki ortak tema, bayramın gerçek vuslatın cennet kavuşması anlamına geldiği vurgusu var. Bayramları gezmek tozmak algısından uzaklaştırıp bu bayramların başka bayramlara hazırlık olduğunu söylüyor. Bunlarla ilgili müstakil çalışmalar yapılmadı. Bayramiyyelerle ilgili bir albüm çalışması kimse yapmadı. Bu sahada bir ilk. Buraya alamadığımız daha çok eser var.

* Ramazan'da okunan ilahilerin içerikleri değişken mi peki?

Evet. Ramazan'ın ilk on günü, Ramazan'ın ve orucun öneminden, oruçla ilgili kavramları açıklayan ve Ramazan'ı karşılayan eserler çalınıp söyleniyor. Orta on gün, rahmet ve bereketi anlatan ilahiler. Son on günde ise mağrifeti anlatan ve Ramazan'ı uğurlayan ilahiler okunuyor. Bunlara da Ramazaniyye deniyor. Biz 2010'dan beri Enderun teravihi yapıyoruz, ekip olarak. Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz.

* Sizi bu ilahileri derlemek için harekete geçiren ne oldu?

Bununla ilgili şöyle bir anım var: 2011'de İtalya'ya gitmiştim. Meşhur San Pietro Kilisesi ve Meydanı'nda azizlik merasimi vardı. Tören sonunda Papa çıkıp ayin yönetti. Tören başlamadan evvel kolilerle meydanlara bir şeyler bırakmışlardı. Son gün, tören sırasında o kolilerin içinden notalar çıktı. Yediden yetmişe herkes bu notaları alarak kilise ilahilerine eşlik etti.

  • En basit ilahiyi bile bilmiyoruz
  • * Biz eşlik edemiyor muyuz ilahilere?
  • Elbette hayır. Bizde en basit ilahi Şol Cennetin Irmakları'dır. Herhangi bir anmada, etkinlikte, sünnette, davette, merasimde on kişi birlikte okuyamıyoruz. Batı klasiklerini bütün batılılar dinlemiyor ama onlar çalınınca huşu içinde dinliyorlar. Biz Itri çalınınca ne olduğunu bilmiyoruz. Çekirdek bile çitleyebilenler var.
  • * Türk tasavvuf repertuvarı bu alandan beslenmiyor mu?
  • Şu anda elli tane ilahiyle Türk tasavvuf repertuvarı dönüyor, yıllardır buna kimse bir şey demiyor. Biz de pek bilinmeyen eseleri okuduğumuz zaman çok sıkılmasın insanlar diye ardından hemen bilindik bir şey söylüyoruz.

* Bayramiyyelere nasıl ulaştınız?

Bunlar benim önüme çıkmadı. Bunların peşinde düştüm. Alvarlı Efe Hazretleri var, yakın bir tarihte vefat eden. Onun böyle şiirleri ve yazıları varsa bunun bir tarihi derinliği olması lazım. Oradan geriye doğru gittiğim zaman bunun bir gelenek olduğunu gördüm.Yaklaşık 2008'den bu alanda çalışıyorum. Özellikle TRT'de Ramazan programı yaptığım sıralarda biriktiriyordum. Türk müziği repertuvarından, tekke yazmalarından yararlandım. Bu alanda çalışma yapmış, daha önceden meşk etmiş kişilerden aldığım ilahiler de var.

* Bayram müziklerinin hepsi dini tandanslı mı?

Hayır, klasik Türk müziği repertuvarında çağdaş bestekarlar içinde de bayram türküsü, şarkısı yapanlar var. Saadettin Kaynak'ın Hoşgeldin Evimize Bayram Gecesi. Mehmet Erbulan'ın yazdığı Metin Everes'in bestelediği Bayram Geldi Bak Yine, güftesi Şükrü Yetimoğlu'na bestesi Osman Ergen'e ait Bayramı Bekledim Barışmak İçin, Engin Çır'ın Bayramlarda Coşarız Biz, Hasan Özçivi'nin Bugün Bayram Günüdür Yarim Köyün Gülüdür gibi şarkı formları da var.

* Bugünkü sanat camiası bunlara neden duyarsız?

Bu alanları bilmiyorlar. Biraz çalışma isteyen eserler bunlar. Bayramları daha basit eğlence müzikleriyle dolduruyorlar.

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