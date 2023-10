Bizi iyileştirecek olan sinema bu

Kapılar, ışıklı yollar, karanlıklar, hayvanlar, bulutlar, su, gökyüzü, tahta ve gözyaşı… Miyazaki dendiğinde eserlerinde kesinlikle karşılaşacağımız unsurlar bunlar. Her birinin elbette yönetmen ve beslendiği Japon kültürü açısından anlamı var. Fekat daha geniş çerçevede Miyazaki’nin kurduğu evrenlerin her insana dokunan, her kültürden beslenen, her renkte kendini var eden bir yapısı söz konusu.